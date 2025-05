Les élèves et le personnel de l’École catholique Pape-François ont accueilli le ministre de l’Éducation Paul Calandra, le 2 mai. La visite s’est déroulée dans un esprit d’ouverture et de dialogue alors que les élèves ont eu la chance de poser des questions au ministre et d’échanger avec lui.

Calandra a pris le temps de visiter deux classes de cette école qui offre les niveaux de la maternelle à la 12eannée. Dans la classe de 4e année de Stéphanie Gibson, les élèves lui ont montré les projets STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) innovants qu’ils ont réalisés pour approfondir leur compréhension des concepts d’engrenages et de poulies.

Dans l’atelier de menuiserie, les élèves de 9e année du cours Technologies et métiers spécialisés (TAS10) étaient à l’œuvre pour planifier et construire un prototype de feu de circulation contrôlé par des micro-bits. Ils s’affairaient également à la création d’un logo symbolique « Coudes levés – Feuille d’érable » affirmant leur fierté nationale.

« Nous remercions le ministre Calandra d’avoir pris le temps de venir rencontrer les élèves et le personnel de l’école. C’est un honneur de pouvoir mettre en lumière la créativité et l’innovation qui animent les écoles du Conseil scolaire catholique MonAvenir », a déclaré Geneviève Grenier, présidente du Conseil.

« L’approche pédagogique du Csc MonAvenir valorise l’apprentissage pratique et l’exploration créative. Je félicite l’équipe de l’école Pape-François qui nous a montré aujourd’hui un bel exemple de la conception universelle de l’apprentissage en action, dans des situations authentiques. Je remercie particulièrement la directrice Sandrine Tchatchou, et son adjointe Andréa Lemay-Garvey pour l’accueil chaleureux qu’elles nous ont réservé », a mentionné la directrice de l’éducation, Nicole Mollot.

Dans un esprit collectif d’accueil et pour marquer l’occasion, des cadeaux de remerciement ont été remis au ministre. Un élève de 2e année a présenté une carte produite par l’ensemble de sa classe et Mme Tchatchou lui a remis une plaque de bois sur laquelle le nom de l’école avait été gravé par des élèves du cours de Technologies et métiers spécialisés.

Alors que le ministre terminait sa visite, les équipes de handball des cinq écoles élémentaires MonAvenir de la région de York arrivaient sur place pour participer à un tournoi : ÉÉC Le-Petit-Prince (Maple), ÉÉC Jean-Béliveau (East Gwillimbury), ÉÉC Sainte-Marguerite-Bourgeoys (Markham), ÉÉC Saint-Jean (Aurora) et, bien sûr, ÉC Pape-François (Stouffville).

« La région de York est reconnue pour son dynamisme. Ce tournoi est un exemple des nombreuses initiatives que le personnel met en place pour enrichir la vie scolaire, a déclaré le conseiller Donald Blais. Quelle superbe journée! Merci aux membres du personnel pour leur engagement. »

Source et photo : Csc MonAvenir

De gauche à droite : Nicole Mollot, Sandrine Tchatchou, Donald Blais, Paul Calandra, Geneviève Grenier, Frédéric Bergeron et Andréa Lemay-Garvey