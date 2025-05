Le Métropolitain

Le 7 avril marque la Journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. À cette occasion, l’UNESCO organisait une cérémonie commémorative en partenariat avec la Délégation permanente du Rwanda auprès de l’UNESCO.

Kwibuka signifie « se souvenir » en kinyarwanda, et le 31 marque cet anniversaire. À Toronto, la communauté rwandaise a participé récemment à la 31e commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda à Queen’s Park. Des survivants, des membres de leurs familles et des communautés francophone et francophile ont honoré la mémoire de plus de 800 000 victimes et réaffirmé l’importance de sa transmission aux générations futures.

Cet événement était soutenu par le Centre francophone du Grand Toronto qui renouvelle son engagement envers la mémoire, le dialogue et la justice. Organisé par le ministère des Affaires étrangères et la Coopération internationale du Rwanda, ce rassemblement solennel visait à rendre hommage aux victimes du génocide de 1994 et à souligner l’importance de se souvenir des victimes de tant de familles dont les nouvelles générations souffrent encore de l’une des plus grandes tragédies de l’histoire de l’humanité.

La cérémonie, riche en interventions et en témoignages, a réuni plusieurs personnalités, dont des membres de l’Assemblée législative de l’Ontario, le Haut-commissaire du Rwanda au Canada, des membres de la communauté rwandaise ainsi que divers partenaires communautaires.

Photo : CFGT