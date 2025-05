Richard Caumartin

Le 6 mai 2023, le Royaume-Uni et le Commonwealth ont célébré un moment historique de continuité et de renouveau avec le couronnement de Sa Majesté le roi Charles III. Pour souligner cet anniversaire, la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, a remis des médailles du couronnement du roi Charles III à 80 récipiendaires, dont Gilles Huot du Musée royal de l’Ontario et l’artiste Abel Maxwell.

Il était écrit sur les cartes officielles qui accompagnaient les médailles : « Par Ordre du ROI, la Médaille du Couronnement vous est par les présentes conférée en commémoration du Couronnement de Sa Majesté en tant que Roi du Canada et en reconnaissance de votre contribution significative à votre pays. » La médaille est une distinction commémorative, non un ordre ou une décoration, et ne peut être portée lors d’événements officiels.

Précédemment, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) avait procédé à la remise officielle de la prestigieuse Médaille du Couronnement du roi Charles III à 16 récipiendaires le 2 mai, au nom de la lieutenante-gouverneure de l’Ontario. Le président de l’AFO, Fabien Hébert, et son directeur général Peter Hominuk ont dirigé la cérémonie.

Les personnes honorées ce jour-là sont l’athlète Carolyne Prévost de Sarnia, le professeur et chef du service des incendies de Kapuskasing, Normand Beauchamp, l’enseignant Paul Baril de Hearst, l’artiste autochtone Makhena Rankin-Guérin, l’artiste Mique Michelle de Nipissing Ouest, la jeune diplomate Angelica Kalubiaka, le pdg de la Fondation Baxter et Alma Ricard de 1998 à 2023, Alain Landry, le directeur général de la FARFO, Michel Tremblay, le directeur général de la Maison de la francophonie d’Ottawa, Marcel Morin, la présidente du Mouvement d’implication francophone d’Orléans, Trèva Cousineau, l’autrice et entrepreneure Arianne Matte, la gestionnaire Hélène LE HÔ d’Impact ON, la vice-présidente, Aide juridique, Emploi et Établissement au Centre francophone du Grand Toronto, Aissa Nauthoo, le directeur général du Contact interculturel francophone de Sudbury, Gouled Hassan, le président du cabinet MF Conseils et Affaires, Faouzi Metouilli, et à titre posthume, Éthel Côté, membre de l’Ordre du Canada et de l’Ordre de l’Ontario, qui a profondément marqué le développement économique des communautés francophones du pays.

La Médaille du Couronnement du roi Charles III rend hommage à 30 000 personnes remarquables à travers le pays. De tous âges et de tous horizons, ces récipiendaires se sont distingués par leur contribution significative à leur communauté. Cette distinction met en lumière des valeurs chères à Sa Majesté et à la population canadienne, telles que le service, la protection de l’environnement, la durabilité et la richesse de notre diversité.

Photo: Les récipiendaires et des représentants de l’AFO