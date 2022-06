Des étudiants de La Cité à Toronto ont franchi une étape importante de leur parcours lors d’une cérémonie de remise de diplômes haute en couleur qui s’est déroulée dans la Ville reine en format hybride, le mardi 7 juin. Il s’agissait de la plus grande cohorte depuis l’ouverture du Collège à Toronto.

« La Cité est fière de souligner la persévérance de ses diplômés qui ont vécu les deux dernières années une étape à la fois, surmontant les défis avec brio, a indiqué Lise Bourgeois, présidente-directrice générale du collège.

« La formation obtenue, fruit de leurs efforts tout au long de leur cheminement au Collège, fait d’eux des diplômés compétents, talentueux, prêts à accéder au marché du travail et à contribuer à l’épanouissement de la société. Le diplôme qu’ils ont en main est plus qu’une déclaration des connaissances et des compétences. C’est un appel à l’action pour qu’ils soient des leaders dans leur milieu et qu’ils aient un impact positif dans leur environnement. »

La Cité a remis un diplôme cette année à 76 étudiants inscrits à six programmes d’études : Préposé aux services de soutien personnel, Pratique en administration des affaires, Journalisme, Autisme et sciences du comportement, Éducation en services à l’enfance et Relations publiques.

« La Cité à Toronto se distingue de nos autres campus par son modèle Mobilicité qui permet au Collège de répondre à des besoins particuliers identifiés par les employeurs et par notre communauté, a indiqué Lynn Casimiro, vice-présidente à l’enseignement et à la réussite scolaire.

« Avec ce modèle unique, nos finissants cumulent des expériences d’apprentissage expérientiel et réel chez des partenaires du milieu, leur permettant de développer les compétences essentielles à l’emploi. La Cité est fière d’offrir des programmes de haute qualité dans les meilleures conditions possibles. »

Un prix d’excellence a aussi été remis à Clothilde Feumba du programme Autisme et sciences du comportement. Cette étudiante a obtenu la meilleure moyenne pondérée cumulative dans un programme à temps plein.

La Cité a tenu six autres cérémonies de remise de diplômes les 14, 15 et 16 juin au pavillon Excentricité du campus principal à Ottawa. Partout, le message de Mme Bourgeois aux diplômés était émotif et motivant : « Soyez un leader, aimez et riez. Quand vous tombez, relevez-vous. Contestez l’injustice. Aimez ce que vous faites. Aidez à bâtir une société meilleure. Et plus important encore : soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde.

« Je compte sur vous. La Cité compte sur vous! D’ailleurs, vous nous avez fait confiance et vous nous avez fait grandir. En nous donnant le privilège de vous accompagner dans votre cheminement, vous nous avez permis de devenir meilleurs, non seulement comme Collège mais aussi comme personnes. Pour tout cela, je vous dis merci du fond du cœur et félicitations pour l’obtention de ce diplôme bien mérité. Je suis convaincue que vous serez des atouts précieux dans ce monde qui vous attend. »

Source : La Cité / Photos : Richard Caumartin

Le prix d’excellence de La Cité a été remis à Clothilde Feumba qui a obtenu la meilleure moyenne pondérée cumulative dans un programme à temps plein. De gauche à droite, Annie Chartrand, Clothilde Feumba et Lise Bourgeois.