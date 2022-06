Au début du mois de juin s’est tenue l’Assemblée générale annuelle (AGA) du centre communautaire francophone de la Région de Durham, L’Amicale.

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres et procédé à l’adoption des divers rapports, c’est avec fierté que le président de l’organisme, Roger Brideau, a présenté son rapport pour clore l’année financière 2021-2022.

« Je suis privilégié de travailler avec les membres de mon conseil d’administration à faire valoir notre belle langue française, notre culture et notre communauté », affirme le président.

M. Brideau a pris quelques instants pour souligner que, durant la pandémie, l’objectif premier était de protéger les membres de L’Amicale, et ce, malgré « notre vouloir de prendre certains risques afin de reprendre nos activités ».

En janvier dernier, alors que le gouvernement a assoupli les règles sanitaires, L’Amicale a repris lentement ses activités avec les danses en ligne. « Une vingtaine de danseurs dirigés par Anne-Marie Brideau accompagnée de Nicole Coté ont lancé le début des activités.

Puis, quelques semaines plus-tard, une dizaine de joueurs sous la direction de Paulette Lévesque ont recommencé à jouer aux fléchettes.

Et dernier lieu, le buffet de la fête des Mères a eu lieu après une pause de deux années due à la pandémie.

« Nous savions que le risque était élevé quelques semaines après la levée des restrictions, sans compter le coût élevé de la nourriture, la manutention des aliments et les attentes des années précédentes, explique M. Brideau. Selon le sondage, les membres ont apprécié l’effort. Je vous remercie de votre soutien. »

Le président de L’Amicale a informé les membres que l’organisme a dû acheter un nouveau lave-vaisselle, car « celui que nous avions était celui de l’édifice sur la rue Simcoe et, inutile de vous dire, qu’il avait fait son temps ». M. Brideau a remercié le vice-président Gilles Doucet d’avoir coordonné l’installation, en mars dernier, du nouvel électroménager. Cette machine est un vrai bijou. »

Retour sur 2019

Tel que proposé à l’AGA 2019 concernant l’embauche de quelques employés ou contractants afin de diminuer le bénévolat, l’organisme a retenu les services de Vachon Consulting Inc. pour gérer la comptabilité de L’Amicale avec le logiciel QuickBook. La transition a débuté avec succès en mars dernier et se poursuit depuis le 1er avril.

« Merci Robert pour ton aide, ta patience et ta précieuse collaboration afin d’assurer une transition simple au cours des derniers mois », ajoute M. Brideau.

Toujours en rapport avec la comptabilité, l’organisme a eu recours aux services de la firme Marcil Lavallée pour la vérification de nos livres comptables tel qu’approuvée à l’AGA 2021.

« Je veux rappeler l’importance d’une firme comptable possédant une expertise et une crédibilité reconnues afin d’assurer une transparence complète vis-à-vis de nos membres et des gouvernements, affirme M. Brideau.

« À titre de renseignement, à l’heure actuelle, le gouvernement de l’Ontario examine en détail les raisons d’être des organismes à but non lucratif et de bienfaisance. Nous avons donc engagé les services d’une firme d’avocats spécialisés dans le domaine afin de remplir tous les documents gouvernementaux requis. ».

Nouveaux services

En ce qui concerne la conciergerie, l’organisme a retenu les services de Damas Hébert. « Vous avez sûrement remarqué que c’est propre et que ça sent bon. Soyez sans inquiétudes, c’est bien désinfecté. Merci Damas pour tes compétences et ton excellent travail. Ça ne passe pas inaperçu », confirme M. Brideau.

Enfin, au mois d’avril, L’Amicale a retenu les services de CFCA Inc. pour les services d’un agent de liaison, Cirille Nyeck. Ce dernier sera disponible pour aider l’organisme à améliorer ses services auprès de la communauté.

« C’est important de noter que tous les services mentionnés sont à temps partiel », ajoute le président.

Pour conclure l’AGA, M. Brideau a remercié les membres de CA dans la Région de Durham : Gilles Doucet, Robert Fillion, Paulette Lévesque, Francine St-Aubin, Didier Luchmun, Doris Mantha et Alain Giguere, président sortant.

Il a également invité les membres à venir célébrer la Saint-Jean le vendredi 24 juin. Au menu de la soirée : un spectacle d’André Lejeune accompagné par l’orchestre Les Violons d’Amérique et Carl Gauthier. Le prix du billet est de 60 $, ce qui comprend, en plus du spectacle, un léger goûter préparé individuellement pour chaque personne et qui sera distribué aux tables à l’entracte. Veuillez noter que les places sont limitées et que l’organisme ne prend aucune réservation par téléphone. Pour tout renseignement : www.centreamicale.com.