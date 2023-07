Le 19 juin, le Collège Boréal a présenté son nouveau site Web et sa nouvelle image de marque à l’ensemble de ses partenaires et des communautés francophones qu’il sert en Ontario, ainsi que sur la scène internationale. Cette refonte intervient alors que la mission de l’établissement a évolué de façon significative au cours des dernières années, en lien avec les besoins de la population et des organismes franco-ontariens consultés lors de l’élaboration de son Plan stratégique 2020-2025.

« Cette nouvelle image de marque du Collège Boréal, à la fois moderne et proche de nos racines, témoigne de l’évolution majeure qu’a connue notre établissement depuis sa création. Aujourd’hui, Boréal est fier de servir une communauté franco-ontarienne des plus riches et multiculturelles, assumant plus que jamais un rôle de leader que reflète sa nouvelle signature visuelle, universelle et rassembleuse », a déclaré Daniel Giroux, président du Collège.

Collège d’arts appliqués et de technologie figurant au Top 50 des collèges canadiens en recherche, Boréal offre près de 80 programmes d’études postsecondaires allant jusqu’au baccalauréat, tout en proposant une gamme étendue de programmes d’apprentissage, de mise à niveau, de rattrapage scolaire, ainsi que de la formation continue et en entreprise.

De plus, il offre d’importants services aux personnes nouvellement arrivées au Canada, tels que des services d’installation, des cours de langue, de l’appui en intégration socioéconomique et d’autres programmes liés à l’immigration. Sous la bannière d’Options Emploi, Boréal offre aussi des services d’emploi dans de nombreuses régions de la province.

Nouveau site Web

Après 18 mois de développement, le nouveau site Web du Collège Boréal se veut d’offrir une expérience utilisateur simplifiée et conviviale grâce à une interface au design contemporain, répondant plus efficacement aux besoins de navigation de la population étudiante et des partenaires de l’établissement.

Plaçant à l’avant-scène l’expérience Boréal et la multitude des services qui y sont offerts, ce nouveau site accorde une place de choix aux différents campus et s’avère, plus que jamais, un guichet unique destiné à assurer un service optimal aux clientèles diverses servies par Boréal.

Nouvelle image de marque

Représentée par un logo épuré et rajeuni, la nouvelle image de marque du Collège Boréal renoue avec l’identité visuelle des débuts de l’établissement. Dans un dégradé de couleurs, symbole d’une évolution constante, ce nouveau logo reprend ainsi les aurores boréales où trois rayons évoquent le carrefour éducationnel, culturel et communautaire incarné par Boréal.

Il facilite également la reconnaissance de l’établissement, regroupant sous une même bannière l’ensemble des services offerts par le Collège Boréal à travers la province et proposant à toutes les personnes, membres du personnel et compagnies qui collaborent avec lui une image de marque unifiée, quelles que soient les plateformes de communication utilisées.

Source : Collège Boréal