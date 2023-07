Le Festival du loup, qui aura lieu le samedi 15 juillet, propose une journée remplie de divertissements pour tous, au cœur du village de Lafontaine. La programmation promet des nouveautés, notamment une exposition de bateaux historiques, un concours de sciotte, un flash-mob franco et plus!

Le site sera ouvert aux festivaliers dès 10 h, heure à laquelle les tracteurs quitteront la ferme Monpiero (concession 15) pour défiler vers le stationnement du Pavillon Robert Robitaille. Le public pourra se rapprocher des bêtes de somme agricoles et parler avec les cultivateurs.

La zone jeunesse La Clé/MonAvenir prévoit plein d’activités et d’explorations pour les petits. Ces derniers s’amuseront comme des petits fous lors des prestations de Jojo et Brio dont les animations interactives entraîneront l’auditoire dans une joyeuse aventure vers un monde meilleur.

Le populaire encan des loups sera également de retour pour les mises en ligne. Passez voir les loups peints sur place pour aiguiser vos enchères avant la fermeture à 21 h! Il y aura aussi récidive de la tente de musique avec bar payant où les musiciens locaux régaleront les festivaliers toute la journée. Les kiosques d’artisans, d’organismes locaux et de bouffe parsèmeront le terrain.

L’encan ouvrira le 5 juillet en ligne. Le lien sera affiché sur www.festivalduloup.on.ca.

Les Métis contribueront au menu avec leur très populaire et repas de poisson de 16 h à 18 h accompagné de musique métisse sur la grande scène. Il y aura du violon et du tapage de pieds et peut-être aussi de cuillères ou de fourchettes! Ce groupe sera présent toute la journée au Coin des Métis pour souligner la culture de ce peuple qui forme une importante proportion de la population régionale.

Le volet « Les contes de Lafontaine » présentera André Lemelin, un conteur qui met en scène des personnages pittoresques tantôt inventés, tantôt tirés d’expériences personnelles, mais sûrs de vous faire passer de l’émotion forte au fou rire. D’autres contes et activités interactives auront lieu sur le terrain et à l’ombre sous le grand arbre près du centre communautaire.

Sur la grande scène, les incontournables concours de hurlement pour enfants et adultes seront de retour. Le petit hurlement débute dès 17 h 30 et sera suivi du spectacle de LGS (le groupe Swing). C’est alors qu’aura lieu la première du flash-mob franco au rythme de La Goutte de LGS.

À 19 h, ce sera au tour des adultes de démarquer au Grand hurlement qui sera suivi de la prestation de FolkloFolie. Le duo composé d’André Varin et de Marie-Claude Gagnon offrira un spectacle énergique, dynamique et haut en couleur! La complicité de ces deux artistes sur scène est indéniable. Marie-Claude, au violon, est époustouflante dans ses couleurs celtiques et André, à la guitare et au chant, l’est tout autant dans son univers country/folk. Vous êtes conviés à une expérience musicale hors du commun. Enfilez vos souliers de danse et préparez-vous à vous désaltérer au bar des Madore, bénévoles franco-ontariens renommés.

Visionnez la chorégraphie pour participer au flash-mob franco! Le lien se trouve sur la chaîne YouTube de La Meute culturelle (https://www.youtube.com/@lameuteculturelle8572) ou à partir du site Web du festival. Achetez vos billets en ligne pour la journée, le souper et les spectacles du samedi, en visitant www.festivalduloup.on.ca. C’est un rendez-vous le 15 juillet prochain!

Source : La Meute culturelle de Lafontaine