Le 16 juin, l’Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario (AFÉSEO) a organisé un événement pour reconnaître le programme Amusons-nous à l’extérieur (AME), rendu possible grâce à une subvention de croissance de 518 000 $ de la Fondation Trillium. Originalement octroyée en 2020 et échelonnée sur 36 mois, les fonds ont permis le développement du programme de jeux actifs à l’extérieur dirigés par les enfants.

« Je suis fier de voir des investissements continus de notre gouvernement dans la communauté francophone de Milton, a déclaré Parm Gill, député provincial de Milton. Cette subvention soutiendra l’AFÉSEO avec la formation du personnel éducateur et offrira un programme de jeux actifs en plein air dirigé par les enfants pour aider à promouvoir et à favoriser des modes de vie actifs. »

Cette initiative a permis d’élargir la portée du programme et d’amorcer une réflexion collective sur les bénéfices des jeux actifs à l’extérieur dirigés par les enfants (qualité du sommeil, autonomie, résolution de problèmes, santé physique et mentale, concentration, vision, créativité, etc.)

À noter que 188 membres du personnel éducateur et 13 enseignants ont participé au projet avec 782 enfants. De plus, 364 parents ont participé à des activités à l’extérieur avec leurs enfants dans le cadre de ce projet qui a aussi intégré 23 centres éducatifs et 14 écoles dans quatre conseils scolaires de langue française de la province.

Ce sont les enfants d’aujourd’hui qui ont profité de cet accompagnement et qui continueront d’en profiter à l’avenir.

Source : AFÉSEO

Photo : L’équipe de l’AFÉSEO et les responsables du programme Amusons-nous à l’extérieur