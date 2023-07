Jean-François Gérard

Du cinéma, des expositions, des conférences, du théâtre, des séances jeune public, etc. L’Alliance française de Toronto a présenté, le vendredi 23 juin, sa saison d’événements culturels pour 2023-2024 avec, comme ligne directrice, une grande diversité d’arts et d’artistes francophones, tout en s’ouvrant le plus possible au public anglophone.

« Nous accueillons des artistes de l’Ontario, du reste du Canada et de France. Tous les publics, qu’ils soient francophones ou non, sont les bienvenus. Toute notre communication est bilingue », affirme Ketaki Rajwade, la nouvelle directrice culturelle. Sa première saison a été élaborée avec le directeur général Pierre-Emmanuel Jacob, à la moitié de son mandat de quatre ans.

Côté cinéma, l’Alliance française propose 20 projections gratuites, le plus souvent le jeudi soir et dans divers registres. Il s’agit la plupart du temps de films très récents tels Eiffel, Novembre et Fuir ou des années 2010 comme la Palme d’or du Festival de Cannes 2015 Dheepan, Samba ou Astérix et Obélix et Sa Majesté. L’Alliance française a également été intégrée au Festival du film de l’Union européenne du 15 novembre au 1er décembre.

Toronto est l’un des points de passage d’artistes à travers des tournées canadiennes dans les différentes Alliances françaises du pays. Ce sera le cas pour Spectre, une fusion de danse hip-hop, classique et contemporaine, le groupe Nyna Valès pour son concert Rencontres africaines, la pièce de théâtre Le vice-consul adaptée de Marguerite Duras ou La Fanfare Couche-Tard.

Sur scène, 14 concerts sont programmés. La musique permet une grande variété de styles et fait la part belle à des interprètes africains. À l’issue de la présentation, quatre musiciens torontois ont donné un aperçu de la soirée programmée en avril : Les chefs-d’œuvre de l’Opéra avec Jonathan Kravtchenko. La petite salle du théâtre Spadina donne un cadre presque intimiste et permet d’observer de près les instruments ainsi que les expressions faciales des artistes.

Pour le jeune public, l’Alliance propose à la fois du cinéma, du théâtre (Les Fourberies de Scapin de Molière et Quichotte) et des arts du cirque grâce aux Québécois de Cirk’Alors. Des représentations seront également données à Markham, Oakville, North York et Mississauga.

Les conférences se déroulent soit en ligne en partenariat avec les bibliothèques de Toronto – trois d’entre elles étant consacrées au mouvement des Arts décoratifs – soit en présentiel avec la Société d’histoire de Toronto. Enfin les deux galeries accueilleront sept expositions gratuites avec, au programme, de la sculpture textile, de la peinture, des projections de danse ou de la photographie. Les événements payants sont tous au prix de 18 $, avec quelques catégories de tarifs réduits. Un prix unique maintenu grâce à la contribution des mécènes, selon Pierre-Emmanuel Jacob.

Des rendez-vous culturels qui feront le bonheur des francophones et francophiles de la Ville reine et ses environs.

Photos : Le violoniste Anton Yeretsky a donné un aperçu du concert d’opéra en avril.