Richard Caumartin

Le Club Richelieu Toronto a proposé, le samedi 16 novembre, sa deuxième dégustation de vin du temps des Fêtes, destinée à ses membres et aux locataires de Centres d’accueil Héritage. L’activité, animée par le dégustateur agréé Michel Brochu, a réuni une vingtaine de participants. Au programme : une séance de dégustation accompagné d’accords mets-vins, animation et des prix de présence pour agrémenter la soirée.

La présidente du Club Richelieu, Diane Saint-Pierre, a accueilli chaleureusement les participants, avant de présenter le spécialiste invité, Michel Brochu. Ce dernier a animé la dégustation en partageant son expertise, offrant des conseils pratiques pour mieux apprécier les vins. Il a abordé divers sujets tels que les critères permettant d’évaluer la qualité d’un vin, la relation qualité-prix, le vieillissement en bouteille, ainsi que des techniques telle la macération.

Selon M. Brochu, deux critères déterminent la bonne valeur d’une bouteille de vin. Le premier repose sur l’excellence dans sa catégorie, c’est-à-dire un vin d’une qualité supérieure vendu à un prix correspondant à une gamme inférieure. Le second critère consiste à déguster un vin unique, dont le goût se distingue clairement des autres vins de la même catégorie.

Pour identifier une bonne valeur, il est essentiel de décoder l’étiquette d’une bouteille. Michel Brochu conseille de vérifier plusieurs éléments : si le producteur respecte les exigences légales, la provenance et la dénomination du vin, ainsi que des informations sur sa production, comme s’il est biologique ou végan, sans oublier les notes de dégustation.

Il suggère également de porter attention à la provenance géographique du vin. « De jeunes vignerons dynamiques ont revitalisé des régions viticoles négligées, explique M. Brochu. Les vins traditionnels y ont acquis une nouvelle dimension et méritent d’être découverts. Parmi les régions montantes, il y a en France le Languedoc-Roussillon et le Minervois, et en Italie, Campania, Sicile et Alto Adige. »

Michel Brochu a expliqué que les Côtes-du Rhône constituent une sous-région viticole. « Longtemps, les vins des Côtes-du-Rhône étaient connus pour leur caractère neutre. Cependant l’essor des nouvelles techniques vinicoles a permis de valoriser les spécialités de plusieurs villages de la région. C’est ainsi qu’ont émergé de nouvelles appellations, chacune offrant un style unique propre à son village », a-t-il précisé.

Au cours de la présentation, les participants ont posé plusieurs questions, ce qui a contribué à enrichir les échanges. La dégustation s’est conclue par un tirage de cinq prix, soit trois livres offerts par l’auteur Paul-François Sylvestre, un certificat-cadeau Tim Hortons et une bouteille de mousseux italien. En clôture, Diane Saint-Pierre a annoncé aux participants que le Club Richelieu sera désormais connu sous le nom de Club Richelieu du Grand Toronto.

« Nous avons décidé de changer le nom de notre organisme afin d’ouvrir nos portes à ceux qui souhaitent joindre le Club, mais qui résident en dehors des limites de Toronto. Notre membriété stagne depuis plusieurs années, et il était devenu essentiel de prendre des mesures pour assurer notre avenir », a conclu Mme Saint-Pierre.

Photo (Club Richelieu de Toronto) : La dégustation était offerte aux membres Richelieu et aux résidents de CAH.