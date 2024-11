Le Métropolitain

L’Alliance française de Toronto a organisé une performance exclusive de musique mettant en vedette l’artiste country folk québécoise Léa Jarry. Le théâtre de l’avenue Spadina était un site idéal pour ce genre de soirée intime et inoubliable.

La majorité des chansons interprétées par Léa Jarry étaient tirées de Comme avant, une œuvre musicale née de son désir de revenir aux fondements de sa passion pour la musique. Ce deuxième album célèbre le chemin parcouru par cette artiste accomplie à travers un large éventail d’expériences de vie.

Avec son talent unique, sa voix captivante et son énergie, l’artiste a offert au public de découvrir son propre Québec. Sa joie, sa passion sur scène et sa narration brillante ont fait en sorte que les spectateurs se sentent bien, rient, dansent, tapent des mains et se reconnaissent à travers les paroles des chansons. Depuis son lancement au Lion d’Or et son trophée d’Album country de l’année au GAMIQ 2021, Mme Jarry est l’étoile montante du Québec.

Léa Jarry écrit ses propres chansons depuis plus de 20 ans. Sa première interprétation en direct d’une chanson originale a eu lieu en 2005 lors d’un concours à son école intitulé Secondaire en spectacle. Gagner plusieurs prix l’a convaincue de poursuivre son parcours d’autrice-compositrice et interprète.

Elle décrit sa musique de style pop-country avec une touche folk, les paroles étant très importantes et les instruments viennent la soutenir et la faire briller. Après son spectacle du 8 novembre à l’Alliance française, elle a confié être très satisfaite de sa prestation.

« Le spectacle était très amusant et les gens étaient si gentils et accueillants, dit-elle. Nous avons passé un très bon moment et nous étions très heureux de jouer pour le public torontois. Ma tournée avec mon groupe se termine et c’était un set acoustique conçu spécialement pour cette occasion avec les musiciens Alex Kirouac et Brandon Moscatelli.

Quel était le message qu’elle voulait partager avec ce deuxième album?« Mes chansons sont remplies d’émotions et d’espoir. Elles parlent d’amour, de famille, de rêves et de liberté, précise la chanteuse. J’ai nommé l’album Comme avant d’après une des mes chansons écrites sur le fait d’essayer de trouver la paix et le plaisir en faisant à nouveau de la musique. Je venais de me remettre d’un épuisement professionnel après ma première tournée et la sortie de mon premier album. J’avais besoin de renouer avec ce qui m’avait fait aimer la musique quand j’étais enfant. »

« Ce spectacle était sincère et a profondément touché le public, créant une soirée chaleureuse et mémorable. Son art a fait ressortir le meilleur de notre salle, et les commentaires positifs que nous avons reçus ont reflété le lien puissant qu’elle a établi avec tout le monde. Le public semblait vraiment apprécier l’atmosphère intime et la qualité de sa musique », conclut Cynthia-Laure Etom, directrice culturelle de l’Alliance française.

Photo (Zolen Jolene) : Alex Kirouac, Léa Jarry et Brandon Moscatelli