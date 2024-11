Richard Caumartin

La Foire annuelle des services en français du Collège Boréal a eu lieu le 20 novembre sur le site du campus situé dans le quartier de La Distillerie à Toronto. Cette activité était une occasion pour la clientèle multiculturelle du collège de découvrir la diversité des organismes et des acteurs de la francophonie locale.

Le directeur du campus, Gilles Marchildon, était très satisfait du taux de participation. « Nous notons une plus grande participation cette année avec une vingtaine d’organismes, d’agences et d’employeurs et au-delà de 150 étudiants », confirme-t-il.

Parmi les organismes francophones représentés, il y avait le Centre francophone du Grand Toronto, le Programme de soutien aux étudiants GuardMe, Huza Trait d’Union, l’Entité 3, les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde, le Réseau des chercheures africaines, Point Ancrage Jeunesse, Oasis centre des femmes, EcoAmbassadeurs, Radio-Canada, Impact ON, et Action positive VIH/sida.

« Bien que l’activité soit ouverte au grand public, nous visons particulièrement la population étudiante, afin de lui permettre de découvrir les nombreuses offres de services et de programmes en français ou bilingues dans la région du Grand Toronto. Bien sûr, les étudiants vont également en profiter pour faire du réseautage en vue de dénicher des possibilités de stages et d’emplois », explique le directeur du campus.

Qu’y avait-il de nouveau cette année? Une invitée surprise au parcours inspirant. « À chaque édition, nous tentons d’inviter une personnalité qui puisse inspirer la communauté collégiale en partageant un témoignage rempli de vécu, de conseils, de réflexion. Zaahirah Atchia, directrice de Radio-Canada en Ontario, a amplement livré la marchandise! Son allocution était parsemée d’excellents points sur la résilience, l’importance de la détermination, l’encouragement à prendre des risques, de bien s’entourer, de ne pas hésiter à aller vers les autres et la grande valeur du bénévolat », raconte Gilles Marchildon.

Outre le témoignage de Mme Atchia, la Foire privilégie le réseautage à échelle intime, c’est-à-dire les nombreuses petites conversations entre les exposants et les étudiants. « Il y a deux volets additionnels à souligner pour cette activité. Ce genre d’activité, qui favorise la conversation entre les exposants, permet aux organismes d’identifier de futures collaborations entre eux.

« Selon moi, c’est important pour le développement de l’écosystème francophone sur le plan local. De plus, la Foire permet de donner vie à l’une des grandes valeurs de Boréal qui consiste à faire tout notre possible pour contribuer à l’intégration socioéconomique réussie des nouveaux arrivants », conclut M. Marchildon.

Bref, ce rendez-vous annuel a été un franc succès!

Photo : Zaahirah Atchia, directrice de Radio-Canada en Ontario, s’est adressée aux participants.