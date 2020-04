C’est fait : le jury a tranché. Le Club canadien de Toronto et ses deux partenaires, c’est-à-dire la Société Radio-Canada et la Société économique de l’Ontario, ont annoncé le jeudi 23 avril les noms des finalistes des Prix RelèveON.

« Devant l’afflux de candidatures de très haute qualité, la difficulté pour nos juges a été de ne retenir que trois finalistes par catégorie », ont fait remarquer Gabrielle Comtois et Alexandre Blanchard, coprésidents du comité organisateur du concours. La raison d’être de cette initiative du Club canadien est de récompenser et encourager les jeunes entrepreneurs et professionnels francophones de partout en Ontario.

Dans la catégorie « Cadres », les finalistes sont Mathieu Langelier (directeur général de l’Association Actuarielle Internationale), Alexandre Lemieux (directeur général – Groupe Solutions de gestion des risques – à la Banque Nationale du Canada) et Valérie Picard (directrice générale et artistique au Conseil des arts de Hearst).

Pour la catégorie « Entrepreneurs », le jury a retenu Mélissa Deschênes (graphiste à Design de Plume), Othalia Doe-Bruce (fondatrice et directrice générale d’InnovFin Consulting Inc.) et François Nadeau (maître-fromager et propriétaire de La Fromagerie Kapuskoise).

Au chapitre de la catégorie « Leaders inclusifs », ce sont Soumeya Abed (chercheure et maître de conférences à l’Université McMaster), Christine Dikongué (directrice nationale – Entrepreneuriat jeunesse – à la Chambre de commerce noire du Canada) et Dorine Tcheumeleu (fondatrice et présidente-directrice-générale d’Épelle-moi Canada) qui se sont distinguées.

Quant à la catégorie « Professionnels », elle a donné l’occasion à trois personnalités de se démarquer : Benoit Boulanger (associé et ingénieur chargé de projet en structure à Read Jones Christoffersen Ltd.), Shana Jeyakumar (ingénieur à la conception des produits chez Crystal Claire Cosmetics) et Alina Sklar (avocate).

« En étendant les Prix RelèveON à l’échelle de l’Ontario, nous avions l’ambition de rejoindre l’ensemble des jeunes personnes d’affaires francophones de toute la province. Avec plus du double de candidats par rapport à l’an dernier, dont la moitié venant des régions en dehors du Grand Toronto, nous avons relevé ce défi avec succès », s’est réjoui Dominic Mailloux, président du Club canadien de Toronto.

Par ailleurs, la récipiendaire du Prix Hommage est Julia Deans, Présidente et chef de la direction d’Habitat pour l’humanité Canada

Les lauréats seront annoncés lors du Gala RelèveON qui se déroulera le jeudi 1er octobre 2020 dans l’Atrium de Radio-Canada à Toronto. À cette occasion, le nom de la lauréate ou du lauréat du prix Coup de cœur du Jury sera également dévoilé.

« En tant que diffuseur public et partenaire média du Club canadien pour la troisième édition des Prix RelèveON, Radio-Canada souhaite offrir aux finalistes et lauréats des Prix RelèveON une vitrine qui saura les faire briller dans leur cheminement », a commenté Pierre Ouellette, directeur des services français de Radio-Canada pour les régions de l’Ontario.

Une belle soirée en perspective, donc, qui illustrera le savoir-faire de la francophonie ontarienne.

SOURCE : Club canadien