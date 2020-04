Quelques mots avec Marcelle Lean, l’âme de Cinéfranco, ont permis d’apprendre que l’avenir du festival du cinéma francophone de la Ville reine pourrait prendre une tout autre forme cette année. En effet, la fondatrice de l’événement annuel « ne sait pas encore » ce qu’il en adviendra. Possiblement une version en ligne pour le grand public. Cependant, « ça va nous couper les uns des autres ».

Entre-temps, Mme Lean examine la possibilité de débattre sur Zoom ou « quelque chose de semblable » bien qu’à l’heure actuelle, elle avoue ne pas connaître les coûts qui s’y rattachent. « Les subventions sont toutes arrêtées », s’empresse-t-elle d’ajouter. La dame est « occupée et préoccupée ».

L’an dernier, Cinéfranco Jeunesse – qui paye pour le Festival Grand Public – avait accueilli 8500 jeunes spectateurs en plus des adultes accompagnateurs, précise Mme Lean. Cette année, en raison de la COVID-19, certaines activités ont dû être annulées dont le Clin d’œil aux réalisatrices marocaines et Perspective Québec. Sur le site web de l’organisation, Cinéfranco Jeunesse est prévu du 2 au 13 novembre et le Festival Grand Public, du 22 au 28 novembre.

« Nous sommes à une impasse pour le moment, confirme-t-elle. Je regarde ce que font les autres festivals. Bon nombre d’entre eux ont reporté leur événement à l’automne, et cela crée un embouteillage avec les autres festivals de cinéma déjà prévus à cette date.

« Cinéfranco n’a pas les moyens des grands festivals, ajoute Marcelle Lean.

Quoi qu’il en soit, la fondatrice de Cinéfranco ne baisse pas les bras et fait des pieds et des mains pour que le Festival Grand Public soit de retour en novembre 2020 dans la Ville reine.

PHOTO (archives Le Métropolitain) – Marcelle Lean