Le 3 décembre prochain à 18 h, le Club canadien de Toronto (CCT) marquera officiellement son 35e anniversaire, à l’occasion d’une célébration virtuelle en format Web. Cette émission mettra en vedette l’humoriste Maxim Martin et sera animée par Max et sa fille, Livia.

« Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir célébrer les 35 ans d’existence du Club canadien de Toronto avec toute la communauté francophone, mentionne Dominic Mailloux, président du conseil d’administration du CCT. Cette soirée sera remplie de témoignages, d’annonces et de surprises qui sauront, nous l’espérons, ravir les spectateurs. C’est notre façon de remercier nos membres, nos commanditaires, nos partenaires et la communauté francophone de leur appui au cours de ces décennies. »

Tout au long de son histoire, le CCT est demeuré un phare d’influence dans la région. L’organisme continue d’afficher le succès économique des francophones de la plus grande ville du Canada.

Pour la soirée d’anniversaire, Max et Livia seront les maître et la maîtresse de cérémonie tandis que des interprètes francophones de l’Ontario partageront leurs chansons. Maxim présentera également un numéro tiré de son plus récent spectacle.

Au cours de cette soirée sera lancée l’édition 2021 des Prix RelèveON qui mettront en valeur pour une quatrième année consécutive l’excellence des jeunes professionnels et entrepreneurs francophones en Ontario.

Enfin, une rétrospective vidéo soulignant l’historique du Club canadien de Toronto sera également présentée.

SOURCE – Club canadien de Toronto

PHOTO (crédit: vrak.tv) – Maxim Martin et sa fille Livia