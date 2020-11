L’ACFO Stormont Dundas Glengarry, dans l’Est ontarien, et sa trentaine de partenaires, de collaborateurs ont fait le lancement de la 7e édition du Concours LOL – Mort de rire Desjardins il y a quelques semaines. La date limite pour les inscriptions est le 15 décembre prochain. Pour s’inscrire : https://www.concours-lol.ca/

« En ces temps de pandémie, l’humour a une importance pour nous aider à surmonter les défis du quotidien particulièrement difficiles pour nos jeunes. Pour les jeunes et avec les jeunes, nous devions lancer la 7e édition du Concours LOL – Mort de rire Desjardins », souligne Dianne Poirier, présidente de l’ACFO SDG.

La 7e édition comprendra 10 blocs de 12 heures de formation – un nombre illimité de jeunes intéressés pourront suivre cette formation en mode virtuel – des sessions de groupes avec les jeunes qui veulent poursuivre leur apprentissage pour ceux qui désirent vivre l’expérience jusqu’au bout, en se rendant au Concours LOL – Mort de rire Desjardins.

De plus, selon les besoins exprimés par les conseils scolaires et les enseignants, l’équipe de l’ACFO SDG et de son équipe de formation professionnelle en humour pourront offrir des sessions de groupes sur la création de textes humoristiques à certaines écoles qui en feront la demande. Mais ce n’est pas tout! L’innovation se poursuit.

Déjà plusieurs écoles ont exprimé un désir d’intégrer des ateliers d’initiation à l’humour en salle de classe. L’ACFO SDG a élaboré une proposition de services pour répondre à ces demandes.

« Depuis six ans, nous avons observé la magie de l’humour opérer chez les jeunes francophones qui affichent fièrement, avec une petite pointe d’humour, leur talent et leur appartenance à cette communauté plurielle grandissante », ajoute la gestionnaire du Concours, Céline Baillargeon-Tardif.

SOURCE – ACFO SDG