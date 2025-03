Richard Caumartin

Afin de célébrer les réussites collectives qui témoignent de la richesse et de la diversité de l’héritage des communautés noires de Toronto, le Centre francophone du grand Toronto (CFGT) recevait le public à son gala de clôture des festivités du Mois de l’histoire des Noirs à l’Hôtel Sheraton Centre le 28 février.

Sous le thème Solidaire dans la diversité : un héritage à célébrer, un avenir francophone à construire, quelque 500 convives étaient présents pour promouvoir l’unité et la solidarité au sein d’une francophonie diverse et dynamique.

Dans le hall d’entrée, des exposants présentaient leurs produits et services dont une exposition de tableaux de l’artiste Apanaki Temitayo originaire de Trinidad. Puis le groupe Amadou Kienou occupait les enfants avec ses rythmes du djembé et ses chants traditionnels du Burkina Faso.

Dans la salle de bal, un souper et des prestations énergiques de danses traditionnelles et musicales de l’Ouganda avec la troupe Emanzi, des prestations du rappeur haïtien King H 509 et du formidable groupe Remesha Drums qui, avec ses tambours et chants traditionnels du Burundi ont émerveillé les participants avec leurs rythmes envoûtants et leur énergie.

« Cette soirée est marquée par beaucoup de couleurs et de rythmes, déclare le président du CFGT, Aliou Sène, dans son discours. C’est avec une grande fierté et profonde émotion que nous vous accueillons pour ce 20e gala. Ce rendez-vous annuel est un moment privilégié pour célébrer notre héritage. C’est une affirmation de notre résilience, de notre culture et de notre force collective. Il nous rappelle que l’art est une force unificatrice et un levier pour bâtir une société plus inclusive. Chaque prestation, chaque mot, chaque note jouée est un témoignage vivant de notre identité. »

Le grand nombre de participants de la communauté a fortement impressionné la direction générale. « Je suis très heureuse de la grande participation de la communauté et que nous ayons choisi un lieu au centre-ville, accessible avec le transport en commun, ce qui a fait une différence pour les gens, explique la directrice générale du CFGT, Estelle Duchon.

« Cet événement est pour nous une façon d’exprimer notre engagement envers la communauté noire francophone mais de façon plus générale, envers l’inclusivité, la diversité, dire qu’on est là pour servir toute la communauté francophone et qu’on est aussi un vecteur d’inclusivité et de cohésion. Des événements comme celui-ci aident la communauté à se rassembler, à mieux se connaître, à découvrir les cultures des uns et des autres, car fondamentalement, l’art et la culture, comme être humain finissent par nous rapprocher. »

Cette grande fête de l’unité communautaire a pris fin sur la piste de danse animée par un DJ.

Photo : L’ambiance était conviviale durant cette célébration de l’héritage des communautés noires de Toronto.