Richard Caumartin

L’ensemble vocal Les voix du cœur est revenu à ses anciennes amours en présentant les 26 et 27 février au public son spectacle Cabaret rétro au Lula Lounge. La dernière fois que le groupe a performé sur cette scène mythique de Toronto était en 2019.

Les membres de l’auditoire ont profité de ce dîner-spectacle pour socialiser entre amis. Ce genre de performance style « cabaret » plaît beaucoup aux membres de la troupe qui en profitent pour se costumer entre les numéros et interpréter les grands succès du passé dans une ambiance festive et décontractée.

Sur la petite scène du restaurant-bar, quatre musiciens accompagnaient les artistes qui défilaient par petits groupes pour interpréter les 19 numéros proposés au programme. Il s’agit d’Anne Sophie Roy au piano, Laurent Bergeron aux guitares, Louie Lecoche à la batterie et Joe Spina à la guitare basse sous la direction musicale de Manon Côté.

La soirée musicale a débuté par l’interprétation de Besoin de rien, envie de toi de Peter et Sloane avec les choristes Gilles Durot, Adeline Lopez, Corinne Campanella et Marc Daneault. Puis dès le deuxième titre, retour aux années 1940 avec C’est si bon, mais la version d’Émilie-Claire Barlow interprétée par Merlin Charles, portant une robe en paillettes et accompagnée de quatre choristes vêtues de plumes pour créer une ambiance « cabaret rétro ». C’était plutôt réussi comme effet.

Deux des moments forts de ce spectacle ont été les interprétations de Volare en italien par Lorenzo Lasagna, et de I Want To Hold Your Hand et Twist And Shout des Beatles, personnifiés avec perruques à l’appui par Daniel du Bellay, Gilles Durot, Frédéric Filly et Laurent Bergeron. Leurs fans ont tout tenté pour pouvoir les toucher près de l’estrade, comme à la folle époque du ce célèbre quatuor britannique.

Femmes de rêve de Claude Dubois, Ces mots stupides de Sacha Distel, Voulez-vous d’Abba et Lady Marmalade de Nanette Workman sont parmi les titres les plus connus chantés par les choristes de l’ensemble vocal Les Voix du cœur, et qui ont permis au public de fredonner avec eux ces vieux succès qui ont une vie éternelle dans le cœur des gens. Une soirée de plaisir et de souvenirs que les francophones ont beaucoup apprécié.

Photo : Les girls chantent Voulez-vous du groupe ABBA