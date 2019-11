Les organismes mettent fréquemment sur pied des activités pour une clientèle spécifique : jeunes, aînés, immigrants… À l’occasion, ce sont plutôt des rassemblements destinés à mettre en contact des groupes qu’une caractéristique sépare et on parle alors d’une activité intergénérationnelle, interculturelle, etc. Le Cercle de l’amitié de Mississauga n’a pas fait dans la demi-mesure le 7 novembre dernier en organisant un souper qui pourrait être décrit comme étant « inter-tout ».

Le but était de mettre en relation différentes facettes de la francophonie locale, d’effectuer un mélange des réseaux de contacts qui permettrait aux gens de mieux se connaître et, du même coup, de donner l’occasion aux nouveaux venus dans la communauté de nouer des liens avec les autres. Deux employés du Cercle, Tristan Leblanc et Dan Zein – ce dernier ayant eu l’idée de cette soirée sans formalité – étaient sur place pour coordonner le bon déroulement de cette rencontre qui a rassemblé une vingtaine de participants.

C’est d’abord par une présentation des uns aux autres que l’activité a débuté en suivant une formule originale. Les participants ont pris place dans deux cercles concentriques formés de chaises se faisant face. Les membres de chaque duo ainsi formé ont passé deux ou trois minutes à se présenter et à parler de leurs origines avant que les participants du cercle extérieur soient appelés à se déplacer vers la droite pour ainsi rencontrer quelqu’un d’autre, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous aient fait connaissance avec leurs vis-à-vis du cercle intérieur.

Le souper qui a suivi était en fait un repas-partage, les convives ayant été invités à amener différents mets. Tous ceux qui étaient là conviendront qu’il y a des talents culinaires dans la communauté! Les participants ont continué à discuter de choses et d’autres aux tables puis, peu à peu, la salle s’est vidée, chacun retournant à la maison.

Les organisateurs voulaient faire quelque chose de nouveau pour attirer progressivement une nouvelle clientèle au Cercle de l’amitié. Considérant que les participants ont apprécié leur expérience, ils aimeraient refaire ce type d’activité à temps régulier.

PHOTO : Un souper-partage a rassemblé des gens de divers horizons.