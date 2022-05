Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) a officialisé l’ouverture de son septième point de service au 2206, av. Eglinton à Scarborough, dans le Centre commercial Aviva. Le vendredi 6 mai, les dirigeants de l’organisme recevaient quelques partenaires, clients et invités dans les nouveaux locaux pour présenter les services offerts dans ce secteur de la Ville reine.

Comme l’a indiqué le président de l’organisme, Jean-Luc Bernard, « cet élargissement de services fait partie de la planification stratégique 2020-2025 du CFGT et il est important pour nous d’apporter ces services près des communautés que nous desservons ». Le Centre a identifié environ 8000 francophones à desservir à Scarborough, majoritairement des nouveaux arrivants de milieux défavorisés.

Le CFGT n’offrira pas de services de santé directs à Scarborough puisque le Centre de santé communautaire TAIBU le fait déjà. Cependant, il y offrira des services juridiques en droit de la famille, des services d’emplois, des services d’accueil pour les nouveaux arrivants, ainsi que de nouveaux services d’entrepreneuriat féminin et de lutte contre la traite des personnes.

La directrice de tous ces services pour le CFGT, Aissa Nauthoo, et la directrice générale Florence Ngenzebuhoro ont présenté aux participants un résumé de ces services et de ceux à venir dont l’aide au logement et le soutien aux victimes et survivants de violence.

« Nous sommes considérés comme la porte d’entrée des francophones du Grand Toronto », indique Mme Ngenzebuhoro.

Elle a annoncé la mise en place d’une nouvelle application numérique « Accueil centralisé pour avoir un seul point d’accès à tous les services, ce qui générera moins d’efforts pour le client qui les cherche, assurera une meilleure coordination et une plus grande efficacité ». Puis, il y a l’adresse courriel centrefranco.org/accueilpearson pour les services d’accueil francophones à l’aéroport Pearson.

La présentation a été suivie de quelques discours de Salma Zahid, députée fédérale de Scarborough-Centre, Jennifer McKelvie, conseillère municipale pour le quartier de Scarborough-Rouge Park, et Michael Thompson, maire adjoint de Toronto.

M. Thompson a grandi dans le quartier, sa famille ayant immigré à Toronto en 1972. « Le nombre d’immigrants francophones est en pleine croissance à Scarborough et ce site du CFGT offrira plusieurs possibilités à cette clientèle dont les besoins sont nombreux. La Ville de Toronto est chanceuse d’avoir un organisme comme le CFGT pour répondre à leurs besoins », a déclaré M. Thompson.

Trois clients ont également témoigné de leur gratitude envers le CFGT pour l’aide reçue. L’émotion était palpable à la suite de ces témoignages, confirmant des besoins réels dans la communauté immigrante.

Jeanne Françoise Mouè de La Maison a ensuite parlé de l’importance de la présence du CFGT à Scarborough pour sa clientèle composée de femmes immigrantes victimes de violence. La rencontre s’est terminée avec la coupe du ruban marquant l’ouverture officielle du site et un léger goûter.

Photos : Les invités ont procédé à la coupe du ruban qui a marqué l’ouverture officielle des bureaux de Scarborough du CFGT.