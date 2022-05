Le conseil d’administration de la Fondation franco-ontarienne (FFO) a annoncé la nomination de Marc Lavigne au titre de directeur général. M. Lavigne est entré en fonction le 9 mai.



Le conseil d’administration, par l’entremise de son président Gilles Marchildon, « est ravi d’accueillir Marc Lavigne dans cette fonction. Par ses expériences variées, il connaît intimement l’Ontario français. De plus, M. Lavigne détient de profondes connaissances dans le domaine du financement et son dynamisme apportera un nouveau souffle à la Fondation ».



Originaire de Sturgeon Falls, Marc Lavigne détient un baccalauréat en administration des affaires de l’Université d’Ottawa et un baccalauréat en éducation de l’Université Laurentienne. Son expérience récente en tant que directeur administratif et financier à la Place des Arts du Grand Sudbury lui a permis de solliciter et négocier des ententes avec des partenaires, d’assurer les activités de communications, de relations publiques et de collecte de fonds, et d’appuyer la gouvernance du conseil d’administration et ses comités.



Ses diverses compétences jumelées à son intérêt soutenu pour la communauté franco-ontarienne permettront à M. Lavigne de relever les défis de ce poste et mener à bien la vision stratégique à long terme de la FFO.



« Je me sens honoré et privilégié d’occuper le poste de directeur général pour la FFO. Il m’est évident que l’appui financier de la Fondation pour la réalisation d’initiatives assure la vitalité de la communauté franco-ontarienne. Comme équipe, nous allons travailler très fort à augmenter le nombre de fonds disponibles afin de venir en aide au plus grand nombre de groupes possible », souligne le nouveau directeur général.



Cette nomination se fait à un moment charnière alors que la FFO s’apprête à finaliser l’élaboration de son nouveau plan stratégique.

Source : Fondation franco-ontarienne