Le samedi 18 juillet, le Centre francophone du Grand Toronto offrait une formation en ligne qui a été suivie par plusieurs travailleuses en garderie. Le sujet, bien que pouvant intéresser tout le monde, leur était en effet des plus utiles puisqu’elles doivent parfois composer avec des situations difficiles.

Ce sont les enfants victimes d’un événement traumatisant qui ont été au cœur de la présentation qu’ont livrée la conseillère en comportement Laila Fateh et les consultantes ressources Nancy Mudekeresa Mango et Tanya Katala Ibalama.

Comment identifier les enfants aux prises avec un trauma émotionnel et que faire pour les soutenir? Telles sont les questions auxquelles les trois animatrices du webinaire ont tâché de répondre.

La première partie de la rencontre virtuelle a été consacrée à mieux comprendre ce qu’est un traumatisme. Cette séquelle psychologique laisse des traces aux niveaux émotionnel, social, cognitif et physiologique. Cela est d’autant plus vrai pour les petits, dont le cerveau, en plein développement, absorbera ce choc et intégrera plus fermement les réactions instinctuelles biaisées qu’il entraîne.

« L’enfant qui a vécu un événement traumatisant va commencer à considérer le monde comme étant dangereux », explique Laila Fateh. Le cerveau se met en état d’alerte lorsqu’il reconnaît une situation perçue comme menaçante. Le jugement, la mémoire et la perception de la réalité sont altérés, l’enfant devient hypersensible et son « mécanisme de défense » va l’orienter vers trois réactions possibles : figer (retrait, isolement, incapacité de réaliser des tâches), fuir (anxiété, peur, évitement, besoin d’attention) ou combattre (irritabilité).

Ancrant leurs explications dans des exemples du quotidien en garderie, les présentatrices ont ensuite mis de l’avant la façon dont les éducatrices devraient gérer le comportement des enfants traumatisés.

La première étape est, en toute logique, l’observation des événements et conditions ayant précédé le comportement qui pose problème. De là découleront les stratégies appropriées pour corriger le comportement.

Comme chaque cas est unique, les présentatrices ont proposé plusieurs solutions en se basant sur des scénarios qui se déroulent fréquemment en milieu de garde.

Pour toute situation, les personnes qui assurent l’encadrement des enfants doivent faire preuve de finesse et de perspicacité pour les aider à surmonter leur trauma et « reprogrammer » ainsi leurs comportements et attitudes.

Les responsabilités du personnel en garderie sont aussi complexes qu’essentielles : faciliter l’apprentissage des enfants, veiller à leur développement, assurer leur sécurité, les accompagner dans leurs moments difficiles, etc.

Une formation comme celle offerte par le Centre francophone aide les professionnels de la petite enfance à parfaire leurs interactions avec leur jeune clientèle afin d’offrir un meilleur service. Puisque la gestion d’un trauma n’est que la première étape du processus de guérison, l’organisme offrira, le 1er août, une autre formation qui portera cette fois sur la résilience.