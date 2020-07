En septembre dernier, à votre demande, l’Alliance française de Toronto (AFT) a élargi son offre de cours, notamment à destination des adultes et de l’apprentissage d’un français professionnel. Portés par votre confiance, l’AF a également enrichi son programme d’activités après-école. Tout au long de leur scolarité, vos enfants ont appris le français et grandi avec les ateliers d’éveil et des jeux proposés par la Maison des Arts et Loisirs (MAL).

Vous avez été au rendez-vous de nos événements culturels pour le théâtre, les conférences, les concerts, les spectacles pour enfants, les expositions, le marché de Noël. Certains des jeudis-cinés ont fait salle comble et nous sommes touchés de vous retrouver de semaine en semaine pour explorer ensemble la richesse et la diversité de la culture francophone.

Vous êtes également de plus en plus nombreux à rejoindre notre communauté de membres et nous avons été heureux de vous rencontrer lors de nos soirées-membres et de nos événements spéciaux.

La Covid-19 a évidemment bouleversé la fin de l’année. L’Alliance s’est adaptée le plus rapidement possible afin de continuer de vous proposer une offre pédagogique et culturelle riche. Nous tenions à maintenir un lien fort avec vous, d’autant plus en ces temps de crise où la distanciation sociale a entraîné l’annulation des cours et des événements dans nos centres. Vous avez accueilli toutes nos initiatives avec enthousiasme, en adoptant par exemple très vite notre système de cours en ligne. Nous avons malheureusement dû annuler de trop nombreux événements culturels, mais nous avons fait notre possible pour les reporter à 2021 ou pour les organiser en ligne. À ce titre, la Fête de la musique fut un immense succès et vous avez été nombreux à célébrer l’été en ligne et en musique avec nous, à notre plus grand plaisir!

Pour votre soutien, votre fidélité et votre amour de la francophonie, l’AF vous remercie du fond du coeur. Grâce à vous, cette année fut remarquable, malgré les difficultés liées à la pandémie. Nos cours se poursuivent cet été et les événements culturels reviennent l’année prochaine, avec encore plus de belles surprises!

SOURCE – Donald Ipperciel, président de l’AFT

PHOTO (archives Le Métropolitain) – L’ouverture de la saison le 18 septembre 2019 s’était déroulée en présence d’un public nombreux.