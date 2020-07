Le jeudi 23 juillet, le premier ministre Doug Ford, accompagné du ministre de l’Éducation Stephen Lecce et du maire de Brampton Patrick Brown, a annoncé à l’occasion de sa conférence de presse quotidienne d’importants investissements dans les infrastructures scolaires.

Pour donner une idée de l’ampleur de l’intérêt que le gouvernement accorde à la construction de nouvelles écoles, au maintien des classes et de l’équipement et à la création de places supplémentaires dans les garderies, M. Ford a avancé que 12 milliards $ en subventions d’immobilisations seront consacrés à ces fins au cours de la décennie qui s’amorce.

D’ailleurs, la conférence de presse se tenant à Brampton, le premier ministre a profité de l’occasion pour rappeler que deux écoles qui ouvriront bientôt leurs portes dans cette ville honoreront, par leurs noms respectifs, Buckham Singh, premier sikh à joindre les rangs de l’armée canadienne au début de la Première Guerre mondiale, et Malala Yousafzai, militante pakistanaise du droit à l’éducation pour les jeunes filles et récipiendaire du prix Nobel de la paix.

MM. Ford et Lecce ont détaillé les intentions du gouvernement pour cette année. Plus de 500 millions $ serviront à la construction de 30 écoles et à l’agrandissement de 15 autres. Ce sont donc 25 000 élèves de plus qui, d’ici à 2023, pourront être inscrits sans encombre à l’école.

Ces améliorations ne sont pas que quantitatives mais aussi qualitatives : « Grâce à ce financement judicieux, nous nous assurons que nos élèves, enseignants et enseignantes auront accès à des installations modernes et bien équipées, dotées notamment de l’Internet haut débit, de rampes d’accès et d’ascenseurs accessibles ainsi que de systèmes de climatisation, tout en mettant un plus grand nombre de places en services de garde d’enfants agréés à la disposition des parents », a déclaré Doug Ford.

L’attention portée aux garderies constituait une autre surprise de cette annonce. En effet, ce sont 900 places en services de garde d’enfants agréés qui verront le jour grâce à cette première ronde d’investissements.

« Un trop grand nombre d’écoles de notre province ne bénéficient toujours pas du financement que méritent leurs élèves, ce qui est inacceptable, a affirmé le ministre Lecce. C’est pourquoi notre gouvernement réalise cet important investissement pour construire de nouvelles écoles, rénover massivement les écoles existantes et élargir l’accès aux places en services de garde d’enfants agréés partout en Ontario. Notre gouvernement modernise les écoles, le curriculum et les méthodes d’enseignement afin de s’assurer que les élèves ontariens seront prêts à réussir dans un monde en constante évolution. »

Un éventail de sujets abordés

Que M. Ford ait mentionné que des écoles de Brampton porteront des noms illustrant la diversité ethnoculturelle locale ne relevait pas du hasard. L’inévitable question de l’heure, le racisme systémique, est revenue sur le tapis, Stephen Lecce mentionnant entre autres que des efforts sont faits au niveau du curriculum pour que la discrimination de ce type y soit abordée.

Le maire Brown a de son côté évoqué la nécessité pour les gouvernements de travailler en commun, une approche qui a donné de bons résultats en ces temps de pandémie. Il a lui-aussi fait état des problèmes de racisme qui, selon lui, sont devenus une préoccupation majeure du milieu éducatif à Brampton et à propos desquels des initiatives ont été récemment lancées.

La conférence de presse, qui s’est tenue à la Fairlawn Public School, a également été l’occasion pour le gouvernement de mettre en valeur une panoplie d’investissements dans les infrastructures de santé, de transport en commun, en matière de sécurité, etc., dans la région de Peel. Bref, un exercice de communication que les dirigeants politiques ne dédaignent jamais.

PHOTO – Doug Ford