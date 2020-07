Le 22 juillet, le maire de Toronto, John Tory, a déposé des fleurs dans le parc Withrow à la mémoire des victimes de la tragédie de l’avenue Danforth en 2018. Il était accompagné des familles des victimes, de quelques survivants, des premiers répondants et de quelques résidents du quartier lors de cette cérémonie privée.

On se souviendra que le 22 juillet 2018, un tireur de 29 ans avait fait irruption, en soirée, sur l’avenue Danforth, ouvrant le feu sur les passants et les clients fréquentant les nombreux restaurants de cette importante artère commerciale. Faisal Hussain avait alors atteint mortellement Reese Vallon, 18 ans, et Julianna Kozis, 10 ans, en plus de blesser 13 autres personnes, avant de se suicider. Les motifs de son attaque n’ont jamais été clairement établis. À la suite de cet événement tragique, deux arbres ont été plantés dans ce parc en 2019 en mémoire de Reese et de Julianna. La Ville de Toronto atténue la luminosité de son enseigne géante devant l’hôtel de ville le soir du 22 juillet depuis l’an dernier à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie ou ont été blessés lors de cet incident tragique.

PHOTO (crédit : Ville de Toronto) – Le maire John Tory, accompagné de la conseillère municipale Paula Fletcher, dépose une gerbe de fleurs au pied de l’un des arbres planté l’an dernier en mémoire des victimes.