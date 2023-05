Richard Caumartin

La directrice générale du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT), Florence Ngenzebuhoro accompagnée de sa vice-présidente des services de santé et amélioration de la qualité et opérations accueillaient le 12 mai des membres du CFGT et quelques dignitaires pour une cérémonie de reconnaissance des subventions allouées par la Fondation Trillium de l’Ontario pour le lancement du système d’accueil centralisé.

Pour cet événement, l’organisme avait invité le député provincial de Spadina-Fort York, Chris Glover et la députée de Mississauga Centre et adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones, Natalia Kusendova-Bashta.

L’accueil centralisé est la plateforme numérique de gestion des demandes de services pour l’ensemble du CFGT. Grâce à cette plateforme, l’organisme sera en mesure de mieux servir la communauté francophone en Ontario en assurant un accès rapide et efficace aux services dont elle a besoin.

Mme Ngenzebuhoro a souligné l’impact prévu de ce nouveau programme dans la communauté. On se souviendra qu’en 2020, le CFGT avait lancé la version numérique de cet espace d’accueil centralisé. « Nous sommes fiers d’ouvrir aujourd’hui cet espace physique pour notre service centralisé d’accueil des immigrants francophones, explique la directrice générale. Nous avions plusieurs départements sans lien direct les uns avec les autres et cela causait des problèmes de communications et de référencement avec la clientèle. Le processus sera maintenant beaucoup plus rapide et nos services plus facile d’accès grâce à ce système centralisé. L’ouverture de cet espace représente une avancée majeure pour le CFGT et la communauté francophone de la région. Il permettra de répondre de manière optimale aux besoins et attentes de notre public en offrant un point central d’accès à l’ensemble de nos services et programmes. »

Estelle Duchon et Mme Ngenzebuhoro ont ensuite répondu aux questions de l’auditoire et des médias sur ce guichet unique qui permet déjà aux intervenants du CFGT de répondre à plusieurs demandes à la fois, et pour plusieurs départements. L’organisme a reçu des certificats commémoratifs des deux députés provinciaux avec lesquels les dirigeants du CFGT ont pris quelques photos-souvenirs.

Le Centre francophone a toujours devenir la porte d’entrée des francophones établis ou venant s’établir dans la région du Grand Toronto. Avec ses programmes et services de soins de santé, de santé mentale, d’aide à l’établissement et à l’intégration des nouveaux arrivants, le soutien à l’emploi, l’aide juridique, le développement de la petite enfance, de la jeunesse et de la famille, l’aide au logement et maintenant son guichet unique centralisé, le CFGT est bien positionné pour l’avenir.

Photo : courtoisie CFGT De gauche à droite, Estelle Duchon, Florence Ngenzebuhoro, Natalia Kusendova-Bashta et Aissa Nauthoo (vice-présidente, Aide juridique, Établissement et Emploi au CFGT)