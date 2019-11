La Journée mondiale de l’enfance a été créée par l’Organisation des Nations Unies en 1954 et est soulignée le 20 novembre. C’est également un 20 novembre, en 1989, qu’a été adoptée la Convention relative aux droits de l’enfant dont c’est cette année le 30e anniversaire.

Le Centre francophone du Grand Toronto a sous sa responsabilité un centre ON y va, une création du gouvernement provincial qui a pour fonction d’offrir des programmes gratuits destinés aux enfants jusqu’à l’âge de six ans accompagnés de leurs parents ou de la personne qui les garde. Ce point de services francophone est situé au 20, avenue Lower Spadina et c’est dans ses locaux qu’a été souligné la Journée mondiale de l’enfance.

Sika Eliev et Marie Nyamabu

Plusieurs parents étaient venus avec leur bambin pour s’adonner à des activités et s’entretenir dans une ambiance conviviale avec les animatrices. « Pour les personnes qui prennent à cœur le bien-être et le futur des enfants, c’est une journée qui veut dire beaucoup », a déclaré Marie Nyamabu, coordonnatrice de la petite enfance, au nom de ses collègues, ouvrant ainsi la parenthèse des discours. Au milieu des enfants jouant et courant partout, Sika Eliev, directrice des services en santé mentale et développement de l’enfance, a enchaîné avec un portrait de la situation dans le monde.

Rappelant les grandes lignes de la Convention relative aux droits de l’enfant, Mme Eliev a rappelé que ces principes sont souvent bafoués. « Nous reconnaissons que dans le monde, les enfants connaissent leur lot de difficultés. Ils sont parmi les êtres humains les plus vulnérables sur la planète. Les 28 premiers jours de la vie d’un nouveau-né sont le moment où le risque de décès est le plus accru. » Paludisme, pneumonie, malnutrition, etc., représentent autant de dangers qui, lorsque l’enfant grandit, sont relayés par d’autres périls : exploitation au travail, exploitation sexuelle, recrutement au sein de groupes paramilitaires, etc. Comme Sika Eliev l’a fait remarquer, les citoyens du Canada sont chanceux de vivre dans un pays prospère et paisible.

Il y avait également sur place un avocat qui, dans le cadre d’un atelier, a expliqué aux participants les droits des enfants. Les visiteurs pouvaient aussi se faire vacciner contre la grippe. Bref, ce fut une journée bien remplie!

PHOTO: Parents et enfants sont venus nombreux.