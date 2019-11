Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) ne porte pas ce nom pour rien puisque, depuis janvier dernier, il dispose de bureaux à Mississauga. Parmi les programmes qui y sont offerts figure Connexion communautaire. C’est grâce à une subvention de 626 000 $ sur trois ans de la Fondation Trillium de l’Ontario que le CFGT a pu aller de l’avant avec la mise en place de ce service.

Le CFGT offrait déjà Connexion communautaire à Toronto. L’ouverture des bureaux de Mississauga, en plein hiver, tombait un peu mal au niveau du financement : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada impose un calendrier pour la soumission de projets et l’organisme ne pouvait pas attendre aussi longtemps. Heureusement, il existait une alternative : la Fondation Trillium et son volet « croissance ».

Françoise Magunira

Qu’est-ce que Connexion communautaire? « C’est un programme complémentaire au programme d’établissement qui accompagne les nouveaux arrivants dans leur processus d’intégration », explique Françoise Magunira. À titre de coordonnatrice des services aux nouveaux arrivants dans la région de Peel, Mme Magunira connaît les tenants et aboutissants de ce dossier. « Le programme recrute des bénévoles qui vont être jumelés avec les nouveaux arrivants et vont pouvoir répondre à leurs questions et leur expliquer le fonctionnement du quotidien dans leur nouvel environnement. »

Quiconque, qu’il soit né au Canada ou pas, peut se proposer pour accompagner de la sorte un immigrant. Cette personne doit cependant avoir des assises dans la région et être désireuse d’apprendre la culture de l’autre. Un client du CFGT et le bénévole avec lequel il est jumelé sont encouragés à faire des activités ensemble. « On ne demande pas beaucoup aux bénévoles, mais c’est un minimum de deux heures par semaine », précise Mme Magunira. Des sorties en groupe, dont les coûts sont payés par le CFGT, sont aussi mises sur pied et l’organisme offre également des activités à l’intérieur, tels que les cercles de conversation pour se familiariser avec les langues officielles et le « Café franco », une rencontre bimensuelle sur des thèmes particuliers.

Il est d’usage, pour un organisme récipiendaire d’une subvention de la Fondation Trillium, d’adresser ses remerciements dans le cadre d’un événement public comme c’était d’ailleurs le cas, vendredi 22 novembre, dans les bureaux du CFGT à Mississauga. « Vous savez que l’on a beaucoup d’immigrants dans la région d’Halton-Peel. Les chiffres continuent d’augmenter. Donc il est important que l’on ait ce programme », a commenté Florence Ngenzebuhoro, directrice générale de l’organisme, rappelant que Connexion communautaire a un impact sur 1260 personnes dans cette région.

Natalia Kusendova

La députée provinciale de Mississauga Centre, Natalia Kusendova, en avait long à dire sur la pertinence de ce programme : « Il se trouve que les individus qui ne connaissent pas leurs voisins peuvent être moins motivés de voter ou faire du bénévolat et sont plus susceptibles de faire face à des problèmes de santé. L’isolement et la solitude qui l’accompagne renforcent la distance sociale et dissuadent ceux qui en souffrent de sortir le soir et de participer dans les activités sociales. L’absence de bonnes connexions avec les autres crée les conditions dans lesquelles la dépression, la toxicomanie et même des maladies physiques comme le diabète peuvent prendre racine. En réduisant les distances sociales, économiques et physiques qui existent entre les individus et les groupes de personnes, nous pouvons réduire l’isolement social et intégrer la participation de divers groupes à l’ADN de nos communautés ».

Bref, le Centre francophone du Grand Toronto n’a pas seulement étendu ses activités à la région, mais aussi, de facto, ses bienfaits.

PHOTO : Florence Ngenzebuhoro, directrice générale, était présente pour l’événement.