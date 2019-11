Du 22 au 30 novembre se tient le festival Cinéfranco, une institution culturelle francophone de la Ville reine dont la présentation n’est plus à faire. Marcelle Lean, fondatrice et directrice artistique de ce rendez-vous cinématographique annuel, est elle aussi très connue dans la communauté. Après 22 ans passés à en être l’âme dirigeante, Mme Lean peut jeter un regard aussi informé qu’attendri sur ce festival.

« Je suis surtout fière de sa longévité. Tout ne se réduit pas aux finances mais les épreuves au cours des années ont été très angoissantes et ont menacé l’existence même de Cinéfranco. Outre la longévité, je suis très fière des collaborateurs qui ont prêté leurs talents et fait avancer Cinéfranco avec leur dévouement et leur passion. » Marcelle Lean attribue d’ailleurs l’attraction exercée par la programmation sur le public à cette équipe toujours à l’affût du meilleur et à l’écoute de la communauté.

Marcelle Lean

L’éventail de films présentés cette année fait honneur à la réputation du festival. La directrice artistique a-t-elle pour une œuvre en particulier une préférence, un coup de cœur? « C’est comme si vous me demandiez de choisir parmi mes enfants! », rit-elle. N’empêche, comme tout cinéphile, elle est interpellée avec plus d’insistance par certains longs métrages : « De toute évidence, Kuessipan, le film d’ouverture, et Antigone, celui qui clôture le festival, m’ont beaucoup marqués ». Mme Lean essaie toujours de prévoir quelle sera la réaction du public à l’endroit d’un film pour jauger sa pertinence de sorte qu’au final, Cinéfranco est capable de s’adresser à tous les goûts : « Chaque film a une dimension qui nous fait vibrer ».

L’art a le pouvoir de nous élever au-dessus des trivialités du quotidien, mais malheureusement, ces mêmes soucis terre-à-terre sont aussi capables de s’interposer entre les esthètes et leurs ambitions. Ainsi, la faiblesse des moyens financiers et le nombre réduit de personnes engagées dans la mise sur pied du festival limitent les changements majeurs qui pourraient y être apportés. Par exemple, il y a quatre ans, l’équipe de Cinéfranco voulait organiser deux festivals, l’un à Toronto et l’autre dans la région de York mais cela n’a pas été possible.

Quoi qu’il en soit, grâce à ses artisans, Cinéfranco est toujours présent pour réjouir les cinéphiles du Grand Toronto.

PHOTO: Cocktail de lancement du festival le vendredi 22 novembre