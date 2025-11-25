Une rencontre tenue à Mississauga a permis de révéler la destination choisie pour la prochaine édition d’un important rendez-vous entre l’Ontario français et le continent africain. L’événement a rassemblé plusieurs intervenants venus souligner l’élan que prend cette initiative axée sur les échanges et les partenariats.

Christiane Beaupré – IJL – Le Métropolitain

Dans le cadre de ses efforts de promotion des communautés francophones et de recrutement à l’international, le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest (RIFCSO) organise depuis 2022, en partenariat avec Akwaba Community, le Salon Afrique Canada Immigration et Investissement (SACII). Le 21 novembre, les deux organismes accueillaient public et médias à l’hôtel Hilton de Mississauga pour dévoiler le pays hôte de la quatrième édition prévue en 2026.

La cérémonie a réuni plusieurs acteurs des milieux économique, communautaire et institutionnel, venus souligner l’importance croissante de cet événement consacré à l’investissement, à la mobilité et au développement durable entre le Canada et l’Afrique. Parmi eux figuraient Didier Koffi, président d’Akwaba Community, Alain Dobi, directeur général du RIFCSO, Stéphane Bukk, représentant de la Fédération des gens d’affaires de l’Ontario (FGA), ainsi que le Dr Samuel Dongmo, ambassadeur de la Paix de la Diaspora et président du Haut Conseil des Camerounais de l’extérieur. Sa présence a rapidement laissé entendre que le Cameroun serait choisi pour accueillir l’édition 2026, une intuition qui s’est confirmée au fil de la rencontre.

Alain Dobi rappelle que l’idée du SACII est née d’un constat simple : les activités de recrutement international menées par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ciblaient principalement l’Europe, alors que la majorité des nouveaux arrivants francophones en situation minoritaire proviennent d’Afrique. « Beaucoup ignorent l’existence de nos communautés hors Québec. Il fallait aller à leur rencontre en Afrique subsaharienne pour leur transmettre cette information », explique-t-il.

L’initiative vise ainsi à mieux faire connaître les communautés francophones du Centre-Sud-Ouest ontarien et à contribuer à l’atteinte des cibles gouvernementales en immigration francophone. Très tôt, les partenaires ont ajouté un volet dédié à l’investissement et à la diaspora, afin de permettre aux immigrants établis et prospères en Ontario de renouer avec leur pays d’origine, tout en soutenant les entrepreneurs africains souhaitant explorer de nouveaux marchés au Canada. La FGA supervise ce volet et facilite les rencontres entre acteurs économiques des deux continents.

L’an dernier, le SACII a bénéficié pour la première fois d’un appui financier d’IRCC dans le cadre du Programme d’appui à l’immigration francophone. Ce soutien, destiné à la logistique, a amené les organisateurs à opter pour un rythme biennal afin de préparer des éditions plus structurées. Depuis sa création, le Salon attire chaque année plus de 3000 candidats, et plusieurs dossiers d’immigration ont pu progresser grâce à l’accompagnement offert. « Je connais maintenant des familles installées à Hamilton, Oakville ou Niagara Falls, toutes rencontrées initialement au Salon », souligne M. Dobi.

Le SACII se veut un espace d’échanges et de solutions, réunissant conférences, panels et occasions de réseautage pour présenter les bonnes pratiques en matière d’immigration et mettre de l’avant les opportunités d’emploi et de formation au Canada.

Le prochain rendez-vous est fixé à octobre 2026 à Yaoundé, au Cameroun. Les inscriptions sont ouvertes sur le site SACII.ca.

Photo : Les partenaires et commanditaires du Salon Afrique Canada Immigration et Investissement