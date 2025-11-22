Olaïsha Francis

La lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, a annoncé le 10 novembre la nomination de Sabine Soumare comme cheffe de cabinet et secrétaire particulière. Une fonction importante, que la nouvelle titulaire aborde avec le sens du service public et un engagement affirmé envers la diversité ontarienne. Mme Soumare dirigera l’ensemble des opérations du bureau de la lieutenante-gouverneure, un rôle à la fois institutionnel, administratif et profondément ancré dans la relation avec le public. « Pas tout le monde n’a une idée de la position et du rôle de la lieutenante-gouverneure. Ce que j’espère faire au sein du bureau, c’est faire rayonner ce que nous représentons pour la Couronne et rappeler l’importance de ce rôle », explique-t-elle.

En plus du protocole, la cheffe de cabinet souhaite mettre en valeur la participation citoyenne, aider les personnes à mieux comprendre le rôle de l’institution dans la constitution et la communauté. Les responsabilités du bureau ne se limitent pas aux événements officiels mais elles touchent aussi les échanges avec la population, des événements locaux et des rencontres qui font partie de la vie publique de la province.

Consciente de la portée symbolique et pratique de son poste, elle aborde cette nomination avec un mélange d’enthousiasme et sérieux. « Je suis très fière et très honorée de pouvoir servir la lieutenante-gouverneure et de desservir la population ontarienne dans toute sa diversité », confie-t-elle. Son parcours professionnel l’a aidée à avoir cette vision.

Originaire de la Guadeloupe et installée à Toronto depuis 15 ans, Sabine Soumare a bâti une carrière marquée par des expériences diversifiées. Dans la communication, le marketing, le secteur académique, en passant par les organismes à but non lucratif et les relations gouvernementales et diplomatiques. Elle a notamment travaillé auprès de deux ministres des Affaires francophones, ce qui lui a permis de bien connaître la politique et l’administration de la province.

Cette variété d’expérience, selon elle, est un atout pour aider Edith Dumont à atteindre ses objectifs. « Ce que j’apporte, c’est toute cette expérience, mais aussi les personnes qui sont derrière les projets et les organismes, celles qu’on voit peu et que je veux aider à célébrer », souligne-t-elle. Elle veut surtout mettre en avant celles qui aident l’Ontario à être dynamique socialement, culturellement et économiquement.

La diversité occupe d’ailleurs une place centrale dans sa vision du rôle. Mme Soumare insiste sur l’importance de rejoindre l’ensemble des communautés, francophones comme anglophones, de valoriser le français, mais aussi de reconnaître les francophiles. « Je veux toucher aussi les anglophones intéressés au français, qu’ils puissent devenir des ambassadeurs et appuyer sa promotion dans la province.

« Je veux vraiment envoyer un message clair, qui est un reflet de ce que dit la lieutenante-gouverneure, que nos bureaux sont ouverts. C’est le bureau du peuple, donc j’espère pouvoir continuer de collaborer et de travailler avec différents organismes et faire en sorte de faire rayonner toutes ces magnifiques initiatives qui sont prises en charge à travers la province, que ce soit à l’ouest, à l’est, au nord ou au sud. Leur dire qu’on est là, qu’on est à leur écoute et faire en sorte de les mettre en valeur », conclut-elle.

Avec cette nomination, la lieutenante-gouverneure montre qu’elle veut créer une institution accessible, représentative et tournée vers les communautés de l’Ontario. Sabine Soumare est déterminée à y contribuer avec conviction et en pensant à tous.

Photo : Cette photo de Sabine Soumare et Edith Dumont a été prise lors d’une rencontre en marge du Salon des femmes entrepreneures francophones organisé à Queen’s Park. (Crédit : Peggy Harvey)