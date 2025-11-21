Denis Poirier

Jeudi dernier, le 20 novembre, le prestigieux Design Exchange a servi de décor à une soirée mémorable alors que la communauté francophone se réunissait pour célébrer les 40 ans d’histoire du Club canadien. Autrefois appelé Cercle canadien de Toronto, l’organisme est devenu, au fil des décennies, un pilier du rayonnement francophone dans la métropole, favorisant l’excellence, l’inclusion et le développement d’occasions d’affaires pour ses membres.

Plus de 180 invités ont répondu à cet événement d’envergure, témoignant de l’importance du Club dans l’écosystème francophone. Les convives ont été accueillis dans une ambiance élégante. Le cocktail dînatoire offrait un bar ouvert, un service de canapés raffinés et quelques stations culinaires mettant en valeur la gastronomie locale. L’atmosphère, à la fois chaleureuse et propice aux échanges, reflétait parfaitement la mission du Club : rassembler, connecter et soutenir une communauté francophone dynamique et diversifiée.

Après les allocutions officielles, un moment phare de la soirée a pris la forme d’entrevues animées sur scène par Nicolas Haddad, qui a su faire ressortir les parcours inspirants des quatre invités d’honneur : Charles Beer, François Boileau, Yves-Gérard Méhou-Loko et Madeleine Meilleur. Chacun d’eux est reconnu pour une contribution exceptionnelle à la francophonie canadienne. À travers ces échanges, le Club canadien a rappelé son rôle essentiel dans la francophonie ontarienne et l’influence qu’il exerce depuis quatre décennies.

La soirée s’est poursuivie avec une présentation visuelle immersive. Des images d’archives retraçant l’évolution du Club défilaient sur trois murs de la salle, accompagnées de photos contemporaines. Ce dialogue entre passé et présent permettait aux invités de mesurer le chemin parcouru depuis la création du Cercle canadien de Toronto et de saluer la détermination de celles et ceux qui ont façonné son histoire.

Pour conclure cette rétrospective, un segment artistique a mis en relief le talent de la chanteuse franco-ontarienne Céleste Lévis. Sa voix envoûtante a touché le public et ajouté une dimension culturelle à une soirée déjà marquée par de nombreux temps forts.

Chaque invité avait reçu un billet pour le tirage dès son arrivée. Celui-ci a eu lieu vers la fin de la soirée, offrant à tous un moment d’anticipation avant l’annonce de l’heureux gagnant. Izzy Bourdon d’Air Canada a remis le prix à Yassin Kaab qui a été chaleureusement applaudi.

Cette célébration du 40e anniversaire du Club canadien de Toronto a uni élégance, mémoire, rencontres et inspiration. Elle rappelle que l’organisme demeure un acteur incontournable pour valoriser l’excellence francophone et encourager la création de liens entre professionnels, dirigeants et entrepreneurs qui contribuent à la vitalité de la francophonie ontarienne. Comme l’a souligné l’ancien commissaire aux services en français de l’Ontario, François Boileau : « Quand on venait au Club canadien, c’était pour passer un message. C’était pour présenter quelque chose. C’était un véhicule parfait pour faire cela devant une assemblée, devant les médias et de se faire poser des questions. »

Une soirée qui, à l’image du Club, laisse une impression mémorable.