Bien connu de la communauté franco-torontoise, Abel Maxwell est allé représenter le Canada au Sénégal à l’occasion du Festival international « La nuit du slam ». L’événement, qui a eu lieu à Guédiawaye du 26 au 29 mai, regroupait une quinzaine de pays africains et occidentaux.

Pour cette cinquième édition, Abel Maxwell était le seul chanteur et interprète invité pour la circonstance. « Les organisateurs du festival sénégalais avaient assisté à mon concert à Abidjan, en Côte d’Ivoire, dans le cadre du MASA et ils ont été époustouflés par ma performance artistique et ma capacité à communiquer avec le public, confie-t-il.

« Dans l’optique de reproduire cette expérience, ils m’ont invité au Sénégal pour le spectacle de clôture du festival. C’est un honneur pour moi d’y avoir reçu cette invitation. »

Quelques jours plus tôt, dans la presse locale, papa Meissa Gueye, l’organisateur de l’événement, avait laissé entendre que cette édition aurait un caractère spécial en faisant appel à de nouveaux concepts pour mieux répandre et développer le slam.

Avec l’Orchestre national de Dakar, Abel Maxwell a offert aux festivaliers une belle prestation. L’évènement lui a permis de renouer avec son enfance après 20 ans passés hors de son pays natal.

« C’est avec beaucoup d’émotions que je reviens au Sénégal après toutes ces années. Beaucoup de choses comme le développement des infrastructures, l’agencement et l’urbanisation de la ville ont évolué, mais l’enthousiasme, la joie de vivre et l’esprit de partage des citoyens sont restés intacts. Les gens ici sont solidaires et font preuve d’une résilience extraordinaire dans l’adversité », affirme-t-il.

La Nuit du slam a également permis au chanteur de Toronto de créer de nouveaux contacts et de partager son expérience avec des musiciens venus de divers horizons. L’expérience a été très enrichissante et lui a donné l’occasion de créer de nouveaux liens artistiques.

« Le fait que je sois né à Dakar sert de point d’ancrage certes, mais revenir pour un concert et connecter avec les institutions médiatiques sur place est fédérateur pour de nouvelles collaborations et projets à l’avenir », a-t-il indiqué.

En marge de l’événement, cette visite en terre sénégalaise a aussi permis à Abel Maxwell de promouvoir les valeurs canadiennes. « J’ai eu à m’entretenir avec des représentants de l’ambassade du Canada qui m’ont accueilli les bras ouverts. Ils m’ont d’ailleurs proposé de nouvelles opportunités de porter haut et fort le flambeau des valeurs canadiennes de diversité et d’inclusion tout en faisant rayonner la francophonie à l’international. »

Un rayonnement envisagé par des projets destinés à embellir le paysage culturel et économique entre le Sénégal et le Canada. À suivre.