En 2017, le gouvernement de l’Ontario a désigné officiellement le mois de juin comme celui de la bicyclette. Dans la Ville reine, les activités de sensibilisation ont été lancées le 30 mai avec l’événement Faire une journée à vélo par Cycle Toronto, un organisme caritatif qui œuvre à faire de Toronto une ville cyclable vibrante et sécuritaire.

Selon Alison Stewart, responsable de l’activisme à Cycle Toronto depuis avril dernier, c’est le bon moment pour motiver les citoyens aux nombreux avantages de se déplacer à bicyclette.

« Le Mois du vélo est une occasion de promouvoir le bien-être et les atouts qu’apporte l’utilisation de la bicyclette au quotidien, explique-t-elle. Plusieurs opportunités sont d’ailleurs affichées sur le calendrier du site bikemonth.ca pour la région du Grand Toronto. » On retrouve également sur ce site un concours qui permet aux cyclistes de soumettre le kilométrage qu’ils ont fait à vélo et de gagner des prix.

La première semaine avait pour thème « Bike to School Week » et était destinée à encourager les jeunes à se rendre à l’école à vélo.

« Les cyclistes sont une minorité, un peu comme les francophones d’ailleurs, et notre mission est d’éduquer, de promouvoir et de sensibiliser le public, et faire de l’activisme auprès des autorités publiques pour augmenter le nombre d’infrastructures et de politiques qui rendront les pistes cyclables plus sécuritaires, ajoute Mme Stewart.

« L’espace voué aux cyclistes et aux piétons est vraiment insuffisant. Une vitesse réduite et de meilleurs affichages rendront les routes plus sécuritaires pour tout le monde. Nous voulons souligner également durant ce mois toutes les améliorations effectuées depuis cinq ans. »

« De plus, sur le plan environnemental, si nous réussissons à sensibiliser plus de gens à utiliser leur bicyclette pour se rendre au travail, nous diminuerons grandement les émissions de gaz à effets de serre. Nous encourageons le transport actif, soit le transport en commun, le vélo, la marche ou même la voiture électrique. En faisant du vélo régulièrement, vous améliorerez votre santé physique et mentale. Vous vous sentirez également plus énergique! Les recherches indiquent que ces personnes sont plus heureuses. »

La représentante de Cycle Toronto a offert quelques conseils pratiques pour faire du vélo en toute sécurité : « Il est important que les cyclistes utilisent leur jugement et si les conditions routières sont instables, d’être plus prudents. Nous encourageons les gens en voiture à essayer de comprendre le comportement du cycliste. Il y a un manque de compréhension de la loi protégeant le cycliste sur les routes. Il a le droit de se promener à un mètre du trottoir et l’automobiliste doit laisser un mètre entre sa voiture et le vélo. N’ayant pas la protection d’une voiture, le cycliste est beaucoup plus sur la défensive. Mais à la fin de la journée, il faut que tout le monde puisse partager la route. »

Depuis plusieurs années, l’organisme a constaté de nombreuses améliorations. « Nous avons vu un accroissement de cyclistes sur les routes causé par l’expansion du réseau de pistes cyclables à Toronto, surtout dans le centre-ville. Nous cherchons à étendre ces pistes à North York, Etobicoke et plus encore. De plus en plus de personnes font du vélo grâce à ces espaces voués à la bicyclette, et c’est encourageant », assure Mme Stewart.

Durant le mois de juin, il y a plusieurs activités publiques. Elles sont affichées sur le calendrier du site www.bikemonth.ca, comme des stations de sécurité à bicyclette, où les bénévoles s’installent avec de petites tentes et offrent au public des petites mises au point (réparations mineures et graissage), et expliquent comment bien traiter leur vélo pour être en sécurité. Ils offrent aussi des cartes gratuites de la ville pour trouver facilement toutes les pistes cyclables.

« Nous donnons aussi des petits guides pour les cyclistes, remplis d’information et disponibles en 14 langues y compris le français. Ils sont faciles à lire et à comprendre pour les nouveaux cyclistes. Ils sont disponibles en ligne à l’adresse www.cycleto.ca/TorontoCyclingHandbook. »

« Mon souhait serait de voir l’expansion des pistes cyclables connexes dans tous les quartiers de Toronto, comme dans Scarborough Centre jusqu’à Etobicoke Centre. Et si j’ai un conseil à donner aux nouveaux cyclistes, c’est de s’assurer qu’ils soient bien à l’aise et informés des lois avant de circuler sur les routes », conclut-elle.

Mme Stewart est la seule personne bilingue à Cycle Toronto. L’organisme cherche toujours des bénévoles qui parlent français, alors s’il y a des francophones intéressés, envoyez un courriel à volunteer@cycleto.ca. Et bonne randonnée à bicyclette!

Photos : Photo prise le 30 mai lors de la randonnée commune pour lancer le Mois du vélo à Toronto (Photo : Ashim D’silva)