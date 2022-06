L’heure était à la fête les 1er et 2 juin à Toronto alors que la 27e cérémonie de remise des diplômes a été finalement célébrée en personne! Les diplômés étaient tout sourire au moment de recevoir leur diplôme du président Daniel Giroux, visiblement heureux de pouvoir le remettre en mains propres.

Il s’agissait de la première cérémonie en présentiel depuis deux ans. Au total, 153 personnes ont reçu un diplôme ou un certificat du Collège Boréal lors d’une des quatre cérémonies organisées pour célébrer l’événement en grand.

Chaque cérémonie a donné lieu à des moments touchants de parents qui s’exclament de joie et célèbrent le succès des leurs ou encore d’une mère de famille qui rayonne de fierté d’avoir atteint un objectif visé. Les discours des diplômés étaient remplis de gratitude, d’encouragement et d’espoir.

La diplômée en soins infirmiers auxiliaires Astria Maway Gansia a remercié ses professeurs pour leur appui. Elle a aussi parlé de sa vocation d’infirmière qu’elle a hâte d’assumer : « Je suis excitée et impatiente de mettre en pratique mes connaissances, d’aider les autres et apporter ma pierre à l’édifice, surtout en cette situation particulière que traverse le monde depuis trois ans. »

Médaille du Gouverneur général

La Médaille académique du Gouverneur général, accordée à un étudiant à temps plein qui a obtenu la moyenne la plus élevée dans un programme dont la durée minimale est de deux ans et qui mène à un diplôme est remise cette année à Gabriella Varagnolo, diplômée du programme d’Éducation en services à l’enfance à Windsor.

« Je suis particulièrement fier et ému de remettre aujourd’hui des diplômes à une cohorte qui a surmonté les défis énormes provoqués par la pandémie. Les diplômés de 2022 incarnent, sans contredit, la persévérance et le talent de toute une génération. Leur courage et leur capacité à s’adapter au changement leur serviront sans aucun doute sur le marché du travail et dans tous les parcours qu’ils choisiront d’emprunter », déclarait Daniel Giroux.

« Grâce à une dizaine de nouvelles ententes de collaboration avec des partenaires communautaires et des employeurs, il existe maintenant plus d’occasions que jamais pour des stages académiques et des expériences communautaires au Collège Boréal à Toronto. Cela offre aux étudiants la possibilité d’appliquer leurs connaissances théoriques dans le monde du travail et de tisser des liens avec des employeurs potentiels », indiquait Gilles Marchildon, directeur du campus de Toronto.

Source : Collège Boréal

Photo : Ces diplômés ont célébré leur succès lors de la quatrième cérémonie de remise des diplômes à Toronto.