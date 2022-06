Après trois longues années, l’ensemble vocal Les Voix du cœur était enfin de retour sur scène pour présenter, le samedi 4 juin, son nouveau spectacle Les chemins croisés au Estonian House. C’est devant une salle comble et un public fébrile que les 28 choristes, la directrice musicale Manon Côté et les musiciens se sont présentés. Un auditoire chaleureux qui n’a pas manqué de démontrer son affection dès le lever du rideau.

« Au début de notre saison en 2019, qui eût cru qu’il faudrait trois ans pour enfin aboutir au spectacle Les chemins croisés? Animés par notre amour de la chanson et le plaisir de nous retrouver chaque semaine, nous avons travaillé dans l’humour et la bonne humeur pour pouvoir enfin inviter notre public à se perdre dans les chemins croisés du temps, de l’amour, de la nostalgie, de l’espoir et tout simplement de la vie », déclare le président de l’ensemble vocal, Gilles Durot, dans la présentation du spectacle.

Les chansons choisies pour cette prestation étaient toutes destinées à faire du bien, à transmettre de la bonne humeur, de l’amour et de l’espoir en cette période plus difficile dans le monde. Le thème Les chemins croisés était tout à fait approprié avec des chansons telles que Nos chemins (Pierre-Philippe Côté), Le long chemin (Nicola Ciccone), À la croisée des chemins (Julio Iglesias) ou encore La byciclette (Pierre Barouh, Francis Lai).

D’ailleurs, toutes exprimaient une forme ou une autre de liberté, liberté de se déplacer en voiture, à vélo, en avion ou en bateau. Liberté d’aimer, d’emprunter ces chemins de la vie « qui se croisent, s’entrecroisent et se décroisent. Ces chemins que nous empruntons à tout hasard ou encore ces rendez-vous manqués », expliquait Manon Côté.

En fin de première partie, la troupe a chanté Imagine de John Lennon avec les lumières éteintes dans la salle et chaque choriste tenait une chandelle symbolisant la lumière de l’espoir et de la paix dans le monde. Une interprétation très inspirée dans un décor sobre qui a fait jaillir toute une gamme d’émotions chez les spectateurs.

La deuxième partie du spectacle était légère, pleine de gaieté et de couleurs pastel avec des chansons telles que Je pars à l’autre bout du monde de Paul Daraîche, Chez nous de Jean-Jacques Goldman et Les rendez-vous de Claude Léveillée. Les choristes étaient accompagnés par le pianiste Olivier Rabu, la violoniste Ivana Popovic et le guitariste Laurent Bergeron.

M. Rabu et Mme Popovic ont rendu hommage au grand pianiste québécois André Gagnon décédé en décembre dernier, en jouant l’un de ses grands succès, Voiles. Le public a beaucoup apprécié, non seulement ce clin d’œil à un grand disparu de la scène musicale francophone, mais toute cette prestation de l’ensemble vocal Les Voix du cœur qui a donné rendez-vous à son auditoire à l’automne prochain.