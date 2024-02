Richard Caumartin

La Communauté du Trille blanc (CTB) présentait le samedi 27 janvier, dans les bureaux de l’Association des francophones de la région de York, son cinquième rapport annuel intitulé Un village bien à nous préparé par Michel Sorensen, membre du conseil d’administration.

Pour sa part, la vice-présidente de l’organisme, Carole Drouin, a prononcé le mot de bienvenue avant de céder la parole au président de la CTB, Jean Bouchard.

« Depuis 2022 et tout au long de la dernière année, la CTB a su combiner réflexion, collaboration et action pour répondre à la quête urgente d’un terrain qui donnera forme à notre village, souligne M. Bouchard.

« La croissance de la CTB est remarquable et ne s’est pas produite en vase clos. Elle est le fruit d’une multitude de rencontres, d’échanges et de partenariats qui ont contribué à l’essor de notre idéal dédié au mieux-être des personnes âgées francophones et francophiles de la région de York. Le rêve a grandi et maintenant, place aux prochaines étapes. Un village se dessine et la foi des dernières années fait place aux solides assises de nos efforts. La construction d’un village bien à nous demeure notre raison d’être! »

Le président a réitéré le fait que la recherche d’un terrain est toujours la préoccupation première du conseil d’administration. Rappelons que ce projet de construction d’un village des aînés francophones avec services de soins de santé et activités culturelles et communautaires dans cette région coûtera environ 300 millions $ et s’étalera sur six ans.

Dans son rapport d’activités, la directrice générale de la CTB revient sur sa première année à la barre de l’organisme. « Quel cadeau d’être la première employée de la CTB, dit-elle. Depuis mon entrée en fonction, beaucoup de travail a été fait à bâtir la fondation de l’organisme et à créer des relations communautaires. Nous avons ensemencé le terrain pour élargir les ressources tant du côté humain qu’organisationnel et nous récolterons bientôt les fruits de ce travail.

« Une de mes priorités est la viabilité financière et j’ai consacré beaucoup de temps aux demandes de subventions. Nos manches sont retroussées et nous sommes prêts pour tous les succès que 2024 nous réserve. »

Les administrateurs ont ensuite dévoilé la vidéo promotionnelle du projet raccourcie à cinq minutes, et renouvelé les mandats de quatre administrateurs, soit Jean Bouchard, Betty Durocher, Daniel Niesing et Anne Sirois-Niesing. Au comité de direction : Jean Bouchard (président), Daniel Niesing (trésorier) et Angèle Serré (secrétaire) ont été élus par acclamation.

Parmi les invités, à noter la présence des maires d’Aurora et de Richmond Hill, Tom Mrakas et David West, de même que la députée provinciale d’Aurora-Newmarket, Dawn Gallagher-Murphy, et de l’adjointe parlementaire de la ministre des Affaires francophones, Natalia Kusendova-Bashta. Cette dernière n’a pas manqué de confirmer son appui à la CTB.

« C’est impossible de ne pas soutenir ce projet ambitieux, cette vision d’un village francophone dans la région de York. Je suis tellement heureuse de voir que cette idée continue d’avancer. Je pense que ça prend une vision et un groupe de personnes passionnées comme vous pour continuer à travailler avec le gouvernement et franchir les pas importants pour faire de ce rêve une réalité.

« J’ai vraiment hâte de revenir ici pour participer à la première pelletée de terre qui, j’espère, aura lieu cette année. Notre gouvernement s’engage à ce que les aînés reçoivent des soins dans la langue et la culture qu’ils préfèrent. Vous aurez toujours une partenaire en moi pour faire avancer ce beau projet », déclare Mme Kusendova-Bashta.

La rencontre s’est terminée avec la remise du prix de reconnaissance Le Trille blanc à une personne ou un organisme ayant contribué à l’avancement du projet de la CTB. Ce prix a été remis par les lauréats de 2023, Betty et Paul Durocher, à l’ancien ministre délégué aux Affaires francophones dans le gouvernement de David Peterson, membre du comité aviseur de la CTB et résident de longue date dans la région de York, Charles Beer. Ce dernier a joué un rôle prédominant dans la mise en place des écoles de langue française et de l’essor de la communauté francophone de York.

Photo : Natalia Kusendova-Bashta et Charles Beer (au centre) entourés des administrateurs de la CTB