Richard Caumartin

Les membres du Club de l’âge d’or du Sacré-Cœur ont repris leur programmation avec le traditionnel buffet asiatique, le samedi 27 janvier, préparé par Nelly Lavallée et sa belle-sœur Rose Soliven.

Environ 70 personnes se sont retrouvées dans la salle communautaire du Club pour ce repas qui était suivi d’une danse sociale. Au menu : une variété de plats aux arômes des Philippines et aux couleurs invitantes.

Avant d’aller se servir au buffet, les convives ont écouté le mot de bienvenue du président du Club, puis chanté une prière. M. Lavallée a eu une pensée pour le plus vieux membre du Club, Irène Pelletier, décédée la veille à l’âge de 98 ans. Il s’agissait de la quatrième personne de l’organisme âgée de plus de 90 ans à disparaître depuis un mois et demi. Mais la vie continue et le sympathique président regarde plutôt vers l’avant et demeure positif.

« Nous avons cinq nouveaux membres avec nous ce soir, ce qui porte notre total d’inscrits à 84 personnes. C’est très bon pour débuter l’année, dit-il. Nous aurons un souper spaghetti de la Saint-Valentin le samedi 10 février. De plus, le jeudi midi, une trentaine d’aînés viennent prendre une soupe avec nous et jouer aux cartes au cours de l’après-midi. »

La tradition au Club veut que les bénévoles préparent un souper thématique chaque mois, mais celui du buffet asiatique revient aux deux mois car il est très populaire auprès des membres, indique le président. « Tellement qu’à la fin de la soirée, les habitués achètent des plats de ce qui reste du buffet pour 5 $ chacun et repartent avec la nourriture », confirme M. Lavallée.

Les soupers sont toujours suivis d’une danse avec DJ et musique country des années 1970-80, un style qui convient aux aînés.

Le Métropolitain a appris lors de cette activité que les célébrations initialement prévues pour souligner le 40e anniversaire de la présence du Club Sacré-Cœur au local de la rue Ontario n’auront pas lieu. En effet, étant donné que le Club de l’âge d’or du Sacré-Cœur célébrera son 50e anniversaire de fondation en 2026, les administrateurs préfèrent attendre et prendre les deux prochaines années pour mieux préparer des festivités dignes de l’événement, et dont la communauté pourra être fière.

Photo : Les soupers sont toujours suivis de musique country, un style qui convient aux aînés.