Richard Caumartin

L’Alliance française de Toronto (AFT) recevait le public le 26 juin au théâtre Spadina pour la présentation de sa saison culturelle 2024-2025. Selon la présidente de l’organisme, Solange Strom, cette nouvelle programmation atteindra un niveau exceptionnel de qualité.

« Au cours de l’année écoulée, l’organisme a accueilli un nombre impressionnant de concerts, de représentations théâtrales, de films et d’expositions d’art, attirant un nombre croissant de visiteurs qui reviennent chaque année avec enthousiasme pour participer à nos offres culturelles, tant sur scène que dans les galeries.

« Le directeur général, Pierre-Emmanuel Jacob, qui entame sa dernière année à la tête de l’Alliance, a contribué à susciter l’enthousiasme de notre communauté pour nos événements culturels. Sa passion et son expertise en matière d’art et de culture francophones, associées au dévouement sans faille de l’équipe dirigeante de l’Alliance, ont propulsé notre programmation vers des sommets inégalés », déclare Mme Strom.

Pour le directeur général, cette nouvelle saison propose le meilleur de la création francophone, l’œuvre d’artistes canadiens et français. « Elle célèbre la richesse des cultures francophones où toutes les esthétiques et la diversité des genres sont représentées, explique Pierre-Emmanuel Jacob. Au fil de nos manifestations culturelles, de nos cours de langue, de nos expositions et de nos rencontres, nous œuvrons chaque jour pour promouvoir la francophonie dans sa diversité, le dialogue interculturel et le vivre-ensemble. L’accès de tous à la culture reste une priorité pour l’AFT et nous avons décidé de maintenir nos tarifs uniques de la saison précédente. »

La nouvelle saison débutera avec le projet Ostara, un hommage à la créativité des femmes canadiennes du jazz. So Long Seven et Amir Amiri Ensemble feront voyager le public à travers des musiques du monde. Puis, la chanteuse québécoise Lea Jarry viendra mettre une ambiance « country » dans le théâtre Spadina et Maïa Barouh surprendra avec sa musique aux sonorités japonaises.

« Parmi les artistes français, l’Ensemble Faenza présentera le concert classique Un bestiaire fabuleux, inspiré des fables de La Fontaine, confirme Kataki Rajwade, directrice culturelle de l’Alliance. La danse sera aussi à l’honneur avec Rite, de Myriam Allard, mêlant danse contemporaine et flamenco.

« Pour notre jeune public, nous présenterons Nova, un spectacle de cirque captivant. Nous serons également ravis d’accueillir les expositions d’artistes visuels reconnus ainsi que de jeunes talents dans nos galeries, notamment les œuvres de la photographe française Caroline David, qui sera en résidence chez nous pendant cinq semaines. »

Bref, de tout pour tous et la promesse d’apporter « le meilleur des talents francophones à Toronto ». La nouvelle saison culturelle débutera le 5 septembre avec la projection de la comédie Le Temps des secrets de Christophe Barratier au théâtre Spadina.

Photo : So Long Seven a donné un aperçu de sa musique.