Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) a souligné le jeudi 27 juin deux subventions de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) totalisant plus de 200 000 $. Ces fonds ont été essentiels pour financer des initiatives clés et ont eu un impact significatif sur la communauté francophone.

« Je félicite le CFGT pour cette subvention de la FTO. Le dévouement de l’organisme à améliorer le bien-être de la communauté francophone du Grand Toronto est vraiment louable, a déclaré Chris Glover, député provincial de Spadina-Fort York. Cette subvention permettra au CFGT de continuer à fournir des services essentiels tout en veillant à ce que notre population francophone diversifiée ait accès aux ressources dont elle a besoin pour s’épanouir. L’engagement du CFGT envers l’inclusivité, l’innovation et le leadership en fait une pierre angulaire de notre communauté, et j’ai hâte de voir l’impact positif que cette subvention apportera. »

Une subvention de 99 300 $ du Fonds pour les communautés résilientes a permis au CFGT de mettre en place des formations axées sur la résilience et le bien-être. Ces sessions ont encouragé l’engagement et la motivation de son personnel en lui offrant des outils et des stratégies pour gérer efficacement le stress et les défis au quotidien. Elles ont également renforcé la cohésion d’équipe et cultivé un environnement de travail positif et épanouissant, contribuant ainsi à un cadre de travail plus sain et plus productif.

Une autre subvention du Fonds d’immobilisation de 112 900 $ a été utilisée pour réaménager l’espace de travail du CFGT, incluant l’installation de séparateurs de bureaux conçus pour améliorer le bien-être des employés. Ces aménagements ont créé un environnement de travail plus confortable et propice à la concentration, renforçant ainsi l’efficacité opérationnelle.

Photo (CFGT): L’équipe du CFGT avec les employés ayant suivi les formation axées sur la résilience et le bien-être