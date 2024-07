Richard Caumartin

Les administrateurs de Francophonie en Fête ont convié leurs membres à la présentation du rapport annuel dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de l’organisme, tenue à l’Alliance française.

Le président de Francophonie en Fête, Lawrence St-Onge, a qualifié 2023 d’étape marquante en termes de qualité des artistes et spectacles présentés au Bentway et au Théâtre Paradise. Cependant, le défi du financement de ces prestations musicales demeure.

« Nous n’avons pu organiser l’événement Bonjour printemps faute de financement. Nous espérons revenir en force l’année prochaine. À chaque édition, des défis financiers supplémentaires surviennent en raison de l’augmentations des coûts des sites, des salles et des artistes. Toutefois, nous nous efforçons de maintenir la qualité des spectacles », a affirmé M. St-Onge.

Les objectifs du festival annuel restent de présenter des artistes franco-ontariens établis et émergents, de mettre en valeur les musiciens issus de l’immigration francophone et de développer un jeune public, notamment les adolescents de 12 à 17 ans.

Sur le plan financier, l’organisme a accumulé un déficit principalement en raison d’une inflation incontrôlée et de subventions planifiées des mois d’avance qui n’ont pas pu être ajustées en fonction de l’inflation ou qui n’ont pas été accordées. Cette situation a impacté les coûts de location d’équipement technique, du cachet des artistes, ainsi que les frais d’hébergement et de transport.

La prochaine édition de Francophonie en Fête se tiendra du 13 au 28 septembre, et le directeur général du festival promet plusieurs nouveautés. « Du 13 au 15 septembre, la surface des installations du festival gratuit sera quatre fois plus grande, car nous utiliserons tout l’espace du Bentway sous l’autoroute Gardiner. La scène principale, nommée Glendon, sera située en bas, face au lac Ontario, entourée de dizaines de tentes d’organismes communautaires et multiculturels, ainsi que de vendeurs de nourriture et d’artisanat », a expliqué Jacques Charette.

La deuxième scène, appelée Espace jeunesse, sera située au deuxième niveau où se trouve l’amphithéâtre avec les gradins. « Les samedi et dimanche, tout cet espace familial sera entouré de structures gonflables, de Lego et de jeux divers, de tentes de maquillage, d’ateliers, de spectacles, de chasses au trésor, d’animation pour les jeunes et d’un souffleur de ballons », a ajouté M. Charette.

Le seul problème dans ces beaux plans est que le coût de location du Bentway est passé de 4000 $ à 20 000 $ cette année, ce qui fait dire au directeur général « qu’un autre déficit en 2024 ne serait pas surprenant ». Les artistes pour les deux spectacles en salle ne sont toujours pas confirmés et il est possible, en raison de l’augmentation des coûts de production et de location, qu’il n’y ait qu’un seul spectacle en salle, « mais de qualité », promet Jacques Charette.

La rencontre s’est conclue par l’élection par acclamation des nouveaux administrateurs, suivie d’un cocktail de réseautage et pour planifier la première réunion du nouveau conseil administration.

Photo : L’équipe de Francophonie en Fête. De gauche à droite : Jacques Charette, Sacha Tsakirides, Judeline Elien, Sandrine Vérove, Shekina Mbenza, Lawrence St-Onge et Magda