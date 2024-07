Olaïsha Francis

Cette année, le Conseil des arts folkloriques d’Oshawa (Oshawa Folk Arts Council) a fêté le 50e anniversaire de la Fiesta du 17 au 22 juin. Chaque année, la ville d’Oshawa vit au rythme de la Fiesta pendant une semaine, une célébration vibrante des différentes cultures présentes dans la communauté.

La Fiesta rassemble les résidents et les visiteurs pour une fusion de traditions culturelles, de musique, de nourriture et de divertissements. Le festival offre également un éventail alléchant de délices culinaires, avec des vendeurs de nourriture qui proposent des plats issus de différentes cultures.

Cette année, cinq organismes ont collaboré pour présenter le pavillon canadien-français au cours de la semaine d’activités : le Conseil des organismes francophones de la région de Durham (COFRD), les Chevaliers de Colomb, la paroisse Assomption de Notre-Dame, l’Association des communautés francophones de l’Ontario Durham-Peterborough (ACFO DP) et l’Association des femmes canadiennes-françaises de Durham.

Les 21 et 22 juin, plus de 900 personnes sont venues célébrer la francophonie et découvrir le pavillon canadien-français dans la salle paroissiale. « C’est une fête qui va au-delà des francophones. Cela marque notre présence et met en avant les liens intergénérationnels, favorise le partage et l’engagement communautaire », explique Achille Fossi, président de l’ACFO.

Pour les repas, les visiteurs pouvaient acheter des plats préparés par les bénévoles. En fin de journée, les convives ont profité de plusieurs spectacles animés par des groupes de jeunes et moins jeunes de la communauté. Life of Exile (un groupe de jeunes adolescents rockeurs), Les Troubadours (un groupe de folks français), Les Fils du Diable (trio de musique traditionnelle d’influences diverses), etc. sont montés sur scène pour partager leurs univers musicaux et ambiancer la salle.

« Surtout le vendredi soir, les gens ont tapé des mains, dansé, se sont vraiment amusés avec la performance du célèbre trio Les Fils du Diable », confirme Marc Bonin, coordonnateur bénévole pour le pavillon francophone.

Plusieurs organismes participants ont profité de l’occasion pour féliciter et saluer des bénévoles de la communauté qui se sont beaucoup investis depuis de nombreuses années. Le COFRD et l’ensemble des partenaires ont remercié et souhaité une bonne continuation à Chantal Bazinet, ancienne directrice générale du COFRD qui déménage après plus d’une décennie de dévouement pour la communauté de Durham.

Photo (Achille Fossi) : Les Fils du Diable enflamment la salle.