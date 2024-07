Olaïsha Francis

Tandis que certains s’adonnaient aux festivités de la Saint-Jean-Baptiste, d’autres, dans la région de York, se sont rassemblés le dimanche 23 juin au Old Town Hall de Newmarket pour célébrer la fête de la Francophonie. Cette appellation plus inclusive incite toutes les cultures francophones à y participer.

En début d’après-midi, Alain Beaudoin, président de l’Association des francophones de la région de York (AFRY), a lancé les célébrations en invitant Dawn Gallagher Murphy, députée provinciale de Newmarket-Aurora, et Carole Messier-Mirkopoulos, présidente du Comité permanent de financement du Trille blanc, à s’adresser aux participants.

La députée Gallagher a mentionné son soutien et mis en valeur la contribution de l’organisme pour la communauté. Quant à Mme Messier-Mirkopoulos, elle a exprimé son engagement envers les personnes aînées. Elle a également mentionné sa démarche de consultation pour mieux les connaître et les a encouragées à visiter le site internet de la Communauté du Trille Blanc pour se tenir informées des projets à venir.

Les discours terminés, la fête a commencé, offrant un après-midi mémorable rempli de musique festive, de danses entraînantes et de sourires éclatants. Près de 135 personnes, dont 35 enfants, ont participé à l’activité.

« La partie rénovée du vieil hôtel de ville de Newmarket est remarquable, offrant une acoustique exceptionnelle et un design esthétique qui en font un endroit idéal pour accueillir des événements », a déclaré le président de l’AFRY.

Pour assurer le bon déroulement des festivités, une douzaine de bénévoles se sont engagés à décorer la salle aux couleurs de la Francophonie ontarienne, soit le vert et le blanc, et ont également pris en charge la distribution de collations et de boissons.

Des chaises ont été placées devant la scène pour permettre aux enfants de ne rien manquer de la prestation du conteur Stéphane Guertin, qui a présenté son œuvre Héros des terres boréales. « Le but du spectacle était d’attirer les jeunes et leurs parents, et rendre cet événement plus familial », a ajouté M. Beaudoin.

Noémi et le Friendless Crew, un groupe de musique franco-pop folk, ont ensuite diverti la foule, reprenant des chansons françaises populaires. Alain Beaudoin a clôturé l’événement en remerciant les bénévoles et les participants, incitant ces derniers à continuer d’appuyer les activités de l’AFRY.

Photo (AFRY) : Alain Beaudoin remet un t-shirt à la députée Dawn Gallagher