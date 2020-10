Le 14 octobre, l’Alliance française de Toronto procédait au lancement, certes virtuel mais à grand renfort d’interventions artistiques, de sa saison culturelle 2020-2021. Celle-ci n’échappe pas aux impératifs dictés par la COVID-19, mais n’en sera pas moins riche en événements.

En effet, lorsque l’on se donne la peine de classer par catégories ce qui figurera au programme de l’organisme jusqu’au printemps prochain, on se rend vite compte qu’il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

Ainsi, pour les enfants, des films d’animation sont offerts et certains auront, par leurs incontestables qualités visuelles, le don de plaire aux parents. De plus, un spectacle théâtral de marionnettes des plus prometteurs sera présenté en ligne le 29 novembre : intitulé Le vieil homme et la rivière, cette œuvre d’une durée de 45 minutes constitue une excellente initiation à un art de la scène souvent méconnu des jeunes générations tout en abordant des thèmes très humains.

Il n’y en a évidemment pas que pour les tout-petits à l’Alliance française qui, côté théâtre, présentera d’ailleurs une conférence du comédien et metteur en scène André Nerman sur Molière, sa vie, son œuvre et son universalité.

Cela dit, comme à peu près tout, au cours des prochains mois, sera relégué à l’écran d’ordinateur pour la raison qu’on connaît, il n’y a plus guère pour les spectateurs de différence entre les arts scéniques et les films. L’Alliance française propose ainsi un choix intéressant de longs métrages. D’inusables classiques tels Pierrot le Fou et Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain côtoient des nouveautés à découvrir, tels Portrait de la jeune fille en feu et M. et Mme Adelman.

Qui dit culture dit musique. Là encore, francophones et francophiles de Toronto seront comblés. Le répertoire classique sera bien représenté avec la harpiste Valérie Milot et le pianiste Olivier De Spiegeleir. Les amateurs de jazz ne seront pas en reste avec le guitariste Stephane Wrembel et un trio bien de chez nous, Les Chiclettes. En ce qui concerne la musique du monde, les mélomanes pourront découvrir Blaise La Bamba et son groupe Kotakoli et du coup la pop congolaise, ou encore redécouvrir ce monument de la musique sud-africaine, Lorraine Klaasen.

Bien d’autres activités figurent au programme de l’Alliance française. Cependant, par les temps qui courent, il est un peu surprenant d’en trouver qui soient classées comme « visite guidée ». Avec la magie du Web, c’est néanmoins possible. Ainsi, les internautes peuvent découvrir les œuvres et la vie de peintres impressionnistes français, visiter la tour Eiffel et découvrir les sculptures d’Auguste Rodin.

Avec la contribution de la Société d’histoire de Toronto, une conférence les entraînera sur les sites touristiques ontariens relatifs aux Premières nations.

Comme on peut le constater, l’Alliance française s’est fait un devoir, encore cette année, de proposer un éventail diversifié d’activités culturelles propre à nourrir autant le cœur que l’esprit. C’est donc un rendez-vous pour tous les curieux et ceux qui veulent passer un bon moment en compagnie – fût-elle virtuelle – des meilleurs artistes.

PHOTO – Paris avec au loin la tour Eiffel