Dans le cadre de l’initiative « Fonds communautaire d’urgence » en lien avec la COVID-19, le gouvernement du Canada par le biais de Centraide a octroyé un financement à Oasis Centre des femmes pour réaliser un projet visant à solidifier les liens entre les communautés ethnoculturelles et les organismes communautaires, et répondre aux besoins des femmes francophones vivant des situations de précarité, de violence et d’isolement durant le confinement.

Au cours de cette pandémie, les règles de confinement et de distanciation sociale ont exacerbé les violences vécues par les jeunes filles et les femmes déjà exposées à de multiples formes de violence (conjugale, sexuelle, économique).

Par ce projet, Oasis Centre des femmes renforcera la capacité de la communauté à toucher les femmes francophones de 16 ans et plus des régions du Grand Toronto et de Halton-Peel, nouvellement arrivées comme réfugiées ou immigrantes qui ont des difficultés à rejoindre les services en français.

Ces femmes sont aux prises avec des besoins en établissement, et encore plus exigeants durant cette crise de la COVID-19, dus aux violences subies et à l’isolement. Une attention plus particulière sera mise de l’avant pour préparer les femmes à l’éventualité d’une deuxième vague de COVID-19 et surtout renforcer leur sécurité. Le développement et la diffusion numérique des guides et de l’accès aux ressources à l’intention de ces groupes seront également des composantes intéressantes de ce projet.

Pour Dada Gasirabo, directrice générale d’Oasis, « le projet est un modèle innovant d’engagement communautaire ainsi qu’une extension de notre approche comme organisme. Par le truchement d’un comité aviseur, les personnes influentes deviennent elles-mêmes parties prenantes du projet et développent leurs propres capacités d’agir en tant que soutien pour les femmes et leurs familles, nouvellement arrivées, fragilisées ou à risque de subir la violence. »

Oasis travaillera en collaboration avec un comité aviseur constitué de leaders communautaires naturels (religieux ou confessionnels, ou de même appartenance communautaire ou ethnique). Ces personnes seront identifiées, consultées et outillées en vue de réfléchir sur des stratégies à mettre en place pour bâtir ce lien de confiance afin d’approcher ces femmes et leurs enfants, et servir de relais pour leur faire parvenir l’aide et les ressources selon les besoins ressentis durant le confinement ou l’isolement.

Par ce biais, nous lançons un appel aux leaders de la communauté francophone et aux filles/femmes qui ont été victimes de violences ou non, et qui souhaitent participer à ce projet novateur. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec nous en composant le 416 591-6565, poste 238 ou par courriel à services@oasisfemmes.org.

Oasis Centre des femmes est un centre multidisciplinaire dont la mission est d’outiller les femmes francophones du Grand Toronto et de Halton-Peel touchées par la violence sous toutes ses formes pour qu’elles puissent améliorer leur situation et devenir totalement autonomes.

SOURCE – Oasis Centre des femmes

PHOTO (archives Le Métropolitain) – Dada Gasirabo, directrice générale d’Oasis