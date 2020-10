Retraite active de Peel tenait son assemblée générale annuelle le mercredi 14 octobre, en format Zoom. L’organisme avait dans un premier temps planifié cet événement pour le mois de mai, mais la COVID-19 est venue bouleverser ses plans.

Avant de se plonger dans les rapports et les résolutions, l’assistance virtuelle a fait plus ample connaissance avec Édith Dumont, vice-rectrice aux partenariats, aux collectivités et aux relations internationales de l’Université de l’Ontario français. Retraite active avait invité Mme Dumont pour qu’elle présente brièvement la nouvelle université et réponde aux questions du public.

La vice-rectrice a partagé avoir bon espoir que l’objectif des 200 inscriptions soit atteint l’an prochain et a mentionné que la construction de l’édifice qui logera l’université va bon train. Elle a également brossé à grands traits le portrait de la vie communautaire qui caractérise le quartier où étudiera la première cohorte et les programmes qui lui seront offerts.

Après cette présentation, le premier point majeur à l’ordre du jour était le rapport d’activités. La présidente Lorraine Gandolfo a remercié avec effusions les membres du conseil d’administration et l’ensemble des bénévoles.

Retraite active, pour mener à bien ses activités, compte aussi sur plusieurs partenaires dont la Ville de Mississauga, le Centre francophone du Grand Toronto, l’Entité 3, et l’East Mississauga Community Health Centre.

« Ça prend tout un village pour répondre aux besoins de nos membres et on est très fiers de ces collaborations », a commenté la présidente.

De fait, la programmation a été diversifiée : ateliers et conférences, cercle de lecture, club de tricot, jeux de société, initiation aux arts, sports et exercices de toutes sortes, etc. C’est sans doute ce qui explique l’augmentation du nombre de membres, la participation importante aux activités et la grande satisfaction à leur endroit.

Au cours de la dernière année, le site Web de l’organisme a été remanié et, plus récemment, une reconversion virtuelle de la programmation a permis d’affronter la pandémie et de maintenir un contact entre les membres.

Les états financiers, présentés par la trésorière Édith Groleau, ont mis en exergue l’importance considérable qu’a eu la subvention du programme fédéral Nouveaux Horizons sur le développement des activités.

Autre élément incontournable de la soirée, les élections ont permis à Élaine Molgat de joindre le conseil d’administration et à Françoise Myner et Édith Groleau de se voir conférer un autre mandat. Les postes de Lorraine Gandolfo, Jacques Fortier et Lise Fortier n’étaient pas en élection et un poste demeure vacant.

En conclusion à l’assemblée, Mme Gandolfo a mentionné que Retraite active deviendrait sous peu membre associatif de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario. Comme quoi l’organisme n’a pas fini de nouer des liens avec le milieu communautaire pour le plus grand bien de ses membres.

PHOTO – Lorraine Gandolfo