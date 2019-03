L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a annoncé, le mardi 26 février, à Mississauga qu’elle offre un nouveau service dans le cadre du programme Accroître la diversité mis en place grâce au financement reçu de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO).

Le programme Accroître la diversité permet à l’AFO d’établir un projet grâce à une subvention de 74 700 $, échelonnée sur 10 mois. Les fonds permettront de créer et de mettre à l’essai des stratégies afin d’augmenter la diversité de représentation au sein des conseils d’administration d’organismes francophones. Dans le but de bâtir des communautés inclusives et engagées, cette initiative aide les groupes diversifiés à collaborer pour améliorer la vie communautaire et aura un impact sur la vie de 1000 personnes.

« Félicitations à l’AFO pour l’octroi de la subvention de la FTO. Notre gouvernement s’est engagé à soutenir continuellement la communauté et la culture franco-ontariennes », a déclaré Nina Tangri, députée provinciale de Mississauga-Streetsville.

« Grâce à ce financement, l’Assemblée peut fournir davantage d’appui aux organismes francophones en renforçant les services au sein de leur équipe. Les projets qui en découlent permettent de mettre en place de nouvelles ressources en vue de bonifier l’offre de service active en français au sein du réseau d’organismes francophones de l’Ontario », a déclaré Carol Jolin, président de l’AFO.

« Une agente des projets spéciaux, Grace Luemba a déjà été embauchée pour ce projet. Elle dressera un portrait des organismes de la province et nous leur présenterons des stratégies afin d’améliorer leur situation face à la représentativité de leur communauté au sein de leur conseil d’administration, a expliqué le directeur général de l’AFO, Peter Hominuk. Un des buts de l’exercice est de faire en sorte que la communauté immigrante se sente incluse et acceptée au sein des organismes francophones de leur région. »

Assemblée citoyenne

Suite à l’annonce, les dirigeants de l’AFO ont profité de ce rassemblement dans la région de Toronto pour faire une assemblée citoyenne au cours de laquelle le président et le directeur général de l’organisme provincial répondaient aux questions provenant des participants sur internet et des membres présents à Mississauga.

À la question « Comment l’AFO peut mieux représenter la diversité de la communauté ? », M. Jolin a répondu qu’il y avait déjà une belle diversité au sein du conseil d’administration de l’AFO et que l’annonce du projet Accroître la diversité reflète bien les efforts de l’organisme pour être plus représentatif.

Puis Gilles Marchildon de Reflet Salvéo a remercié les dirigeants de l’AFO et leur a demandé de continuer à défendre les acquis de la communauté franco-ontarienne, surtout depuis que la ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Christine Elliott, a annoncé la restructuration du système de santé, la disparition des RLISS et la mise en place d’une super structure qui gérera le budget de 60 milliards $ destiné à la santé des Ontariens.

Plusieurs questions des internautes demandaient quelles seront les prochaines étapes du mouvement de la résistance franco-ontarienne suite au grand rassemblement du 1er décembre dernier.

« Le prochain geste sera la tournée du crieur public dans diverses régions de l’Ontario au cours de laquelle il lira un manifeste qui sera présenté en chambre à Queen’s Park le 20 mars par les députés de l’opposition », confirme M. Jolin.

Il a également réaffirmé sa confiance en Caroline Mulroney, « la personne la plus apte à faire avancer les dossiers des francophones au gouvernement ontarien ».

Finalement, M. Jolin a précisé qu’il n’avait jamais demandé la démission de la ministre Mulroney suite à l’abolition du projet de l’université franco-ontarienne et l’intégration en mai 2019 du commissariat aux services en français dans le bureau de l’ombudsman de l’Ontario. Plusieurs dossiers à suivre au cours des prochains mois.

PHOTO: Carol Jolin et Nina Tangri