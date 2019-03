Un système de santé renouvelé, interconnecté et durable réduira les soins de santé de couloir en concentrant les ressources sur les besoins des patients

Le mardi 26 février, la vice-première ministre et ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Christine Elliott, a déposé le plan à long terme du gouvernement de l’Ontario pour corriger et renforcer le système de santé public, en se concentrant directement sur les besoins des patients et des familles de l’Ontario.

« La population de l’Ontario mérite un système de soins de santé interconnecté qui donne la priorité à ses besoins, dit la ministre Elliott. Parallèlement, la population de l’Ontario mérite d’avoir l’assurance que ce système est durable, et accessible à tous les patients et à leurs familles, sans égard à l’endroit où l’on vit, à son revenu ou au type de soins dont on a besoin. »

Voici comment le nouveau plan de l’Ontario améliorerait l’accès aux services et le vécu des patients :

Organisation des fournisseurs de soins de santé afin qu’ils travaillent en équipe coordonnée, axée sur les patients et les besoins locaux particuliers. Les patients passeraient sans accroc d’un fournisseur de soins à un autre (par exemple, de l’hôpital aux fournisseurs de soins à domicile, avec un historique des antécédents, un dossier de patient et un plan de soins).

Aide fournie en permanence aux patients, aux familles et aux personnes soignantes pour leur permettre de se retrouver dans le système de santé public.

Intégration de plusieurs organismes provinciaux et programmes provinciaux spécialisés en un seul organisme afin de créer un point central de responsabilisation et de supervision du système de santé. Cela améliorerait les directives cliniques, le soutien offert aux fournisseurs et permettrait d’offrir des soins de meilleure qualité aux patients.

Amélioration de l’accès à des outils numériques sécuritaires, notamment les dossiers de santé en ligne et des options virtuelles en matière de soins pour les patients — une approche du XXIe siècle en matière de soins de santé.

« Si nous nous attendons à de réelles améliorations que les patients ressentiront directement, nous devons mieux coordonner le système de santé public afin qu’il soit axé sur les besoins des gens et les résultats. Cela permettra aux équipes locales de fournisseurs de soins de connaître et de comprendre les besoins de chaque patient, et d’offrir les soins appropriés, interconnectés et de grande qualité auxquels la population ontarienne s’attend et qu’elle mérite », ajoute la ministre Elliott.

L’approche axée sur le patient renouvelée de l’Ontario va de pair avec des investissements historiques dans les soins de longue durée pour les aînés et dans les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances améliorés pour les familles. L’Ontario investit 3,8 milliards de dollars sur 10 ans afin de mettre en place un système global et interconnecté pour le traitement des problèmes de santé mentale et de dépendances, et d’ajouter 15 000 nouveaux lits de soins de longue durée sur cinq ans et 30 000 lits sur 10 ans.

« Notre gouvernement adopte une approche globale et pragmatique des enjeux du système de santé public, poursuit la ministre Elliott. En nous concentrant sans relâche sur l’expérience du patient, et sur des soins mieux interconnectés, nous réduirons les temps d’attente et mettrons fin aux soins de santé de couloir. La population ontarienne peut être certaine qu’il y aura un système de santé durable pour elle quand et où elle en aura besoin », a conclu la ministre.

PHOTO : La ministre Christine Elliott