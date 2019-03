Le dimanche 24 février s’est tenue la foire multiculturelle canadienne (et foire commerciale) au centre commercial Woodbine à Etobicoke. Cet événement de premier plan dans la région du Grand Toronto réunit des organisations culturelles, artistiques et ethniques pour une journée de réseautage et d’interaction interculturelle.

Le salon professionnel de la Foire présentait des organisations multiculturelles d’importance, des chambres de commerce (belge, italienne, ukrainienne, etc.) et leurs membres ainsi que d’autres organisations intéressées par les interactions interculturelles.

Le salon commercial est le meilleur moyen de tirer le meilleur parti du réseautage. Il maximise les synergies entre les participants et donne davantage d’occasion pour créer des partenariats avec d’autres organisations ethniques.

Pour l’occasion, trois ministres étaient présents pour l’ouverture officielle de l’événement. Kirsty Duncan (ministre des Sciences et des Sports et députée d’Etobicoke-Nord), Todd Smith (ministre ontarien du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce), Michael Tibollo (ministre ontarien du Tourisme, de la Culture et du Sport et député Vaughan-Woodbridge) se sont succédé au micro de la scène principale et ont félicité les organisateurs.

Puis, en compagnie du maître de cérémonie, les ministres ont rencontré notamment les représentants des chambres de commerce participantes et de quelques exposants dont le Collège Boréal.

Puis, les visiteurs et chercheurs d’emploi ont eu la possibilité de prendre part aux divers ateliers offerts : introduction aux investissements immobiliers pour les nouveaux arrivants, prononciation anglaise pour réussir en affaires, conseils pour les PME qui veulent faire affaire avec les gouvernements du Canada et de l’Ontario et quelques autres.

Cet après-midi aura permis aux visiteurs du centre commercial d’en apprendre davantage sur les divers associations et organismes communautaires à vocation multiculturelle. Certains ont même profité de l’occasion pour faire prendre leur photo par des professionnels. Un atout supplémentaire pour attire l’attention d’un éventuel employeur.

PHOTO – De gauche à droite : le ministre Michael Tibollo, Philippe Gonzales, représentant de la Chambre de commerce canado-belge, les ministres Kirsty Duncan et Todd Smith