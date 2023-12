L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) a tenu des rencontres importantes avec les ministres et députés de l’Assemblée législative lors de sa journée de sensibilisation à Queen’s Park le 21 novembre.

L’ACÉPO a démontré aux élus le rôle essentiel que jouent les conseils et les conseillers scolaires dans le succès de l’éducation publique de langue française. Les discussions ont porté sur des questions primordiales telles que la pénurie d’enseignants qualifiés, les besoins criants en infrastructure scolaire en raison de la croissance fulgurante du système d’éducation public de langue française, le continuum de l’éducation et la stratégie ontarienne pour les métiers spécialisés.

La pénurie d’enseignants qualifiés constitue un défi majeur pour l’éducation de langue française dans la province. Les entretiens ont tenu entre autres sur des solutions potentielles pour habiliter les facultés d’éducation de langue française à former davantage de personnel enseignant pour les écoles, et pour attirer et retenir des professionnels déjà qualifiés, garantissant ainsi une éducation de langue française de qualité.

L’ACÉPO a souligné les défis auxquels le système public de langue française est confronté en matière d’infrastructure, en raison de son nombre d’élèves qui a plus que doublé depuis sa création il y a 25 ans. Pour que les élèves bénéficient d’une expérience éducative équivalente à celle des anglophones, l’accès à des écoles modernes, propices à l’offre d’une éducation de qualité, constitue une condition essentielle. Les discussions ont porté entre autres sur la nécessité de mettre à la disposition des conseils scolaires publics des bâtiments qui peuvent répondre à cette croissance.

Pour les régions qui n’ont aucune école de langue française, les nouvelles écoles doivent être publiques puisque seul le système public de langue française a le mandat de desservir l’ensemble des élèves francophones, sans considération pour leurs croyances religieuses.

Le continuum de l’éducation a été un des points lors des discussions, mettant en avant la nécessité d’une approche intégrée et cohérente tout au long du parcours éducatif des élèves, de la petite enfance à l’enseignement postsecondaire.

Enfin, il a été question de la stratégie de l’Ontario pour les métiers spécialisés, visant entre autres à promouvoir et à faciliter l’accès aux programmes de formation professionnelle. Les représentants de l’ACÉPO ont su mettre en lumière le fait qu’une approche particulière devra être développée pour les conseils scolaires francophones, puisque les solutions à mettre en œuvre pour habiliter les conseils à participer à la stratégie ontarienne sont différentes de celles des conseils anglophones.

Source : ACÉPO

Photo (Gouvernement de l’Ontario) : Les dirigeants de l’ACEPO ont aussi rencontré Natalia Kusendova-Bashta dans son bureau de Queen’s Park.